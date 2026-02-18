Kreisligist wird Opfer von Vandalismus: "Wir lassen uns nicht brechen" Kreisliga Saalekreis +++ Zum wiederholten Mal wird Eigentum der SG Döllnitz mutwillig zerstört von Kevin Gehring · Heute, 15:45 Uhr · 0 Leser

– Foto: Verein/SG Döllnitz

Auf ihren Social-Media-Kanälen machte die SG Döllnitz ihrem Ärger Luft. "Ihr geht uns einfach nur noch auf die Nerven. Ihr seid frei von Ehre und jeglichem Anstand", schreibt der Kreisligist. Zum wiederholten Mal in kurzer Zeit wurde der Club aus dem Saalekreis Opfer von Vandalismus.

Ziel der Attacke: einmal mehr ein Vereinsbanner, welcher für gewöhnlich den Sportplatz im Ortsteil der Gemeinde Schkopau schmückt. "Und wieder ein gezielter Angriff auf unser Vereinseigentum", schreibt der Kreisligist. In der Nacht von Samstag zum Sonntag sei der Banner gestohlen worden. In Rübsen nahe der sächsischen Grenze wurde der Banner später "angezündet aufgefunden". Wildkameras sollen bei der Aufklärung helfen Für die SG Döllnitz ist dies inzwischen schon gewissermaßen traurige, wenngleich nie zu akzeptierende Gewohnheit. "Bereits zum vierten Mal wurde unser Banner beschädigt oder entwendet", verweist der Club auf vorherige Vorfälle. Jedes Mal entstehen nicht nur zusätzliche Kosten für den Verein, sondern auch zusätzlicher Aufwand für die Ehrenamtlichen.

Doch dieses Mal erhoffen sich die Döllnitzer eine Aufklärung des Angriffs. "Wir wissen diesmal mehr", heißt es in der Mitteilung der SDG: "Dank unserer Wildkameras haben wir Gesichter. Ihr werdet von uns hören." SG Döllnitz hat sieben Mannschaften im Spielbetrieb Was aber bleibt ist die Enttäuschung und der Frust darüber, immer wieder zum Ziel von Vandalismus zu werden. "Was ihr niemals verstehen werdet: wie viel Arbeit Ehrenamt wirklich bedeutet. Wie viele Stunden, wie viel Herzblut und wie viel Verzicht dahinterstecken. Und wie sehr es schmerzt, wenn diese Arbeit mutwillig durch den Dreck gezogen wird", schreibt der Verein. Doch betonen die Döllnitzer zugleich: "Eines ist klar: Wir lassen uns davon nicht brechen. Unsere Gemeinschaft ist stärker."