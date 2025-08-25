Kreisligist Wildsteig/Rottenbuch findet auch gegen Waldram nicht in die Spur Ein Punkt aus drei Spielen

Der FC Wildsteig/Rottenbuch kassiert beim DJK Waldram eine 0:1-Niederlage und hinkt den eigenen Erwartungen hinterher.

Mit nur einem einzigen Punkt aus den ersten drei Spielen in der Kreisliga 1 bleibt der FC Wildsteig/Rottenbuch erheblich hinter den eigenen Erwartungen. Die 0:1 (0:0)-Niederlage bei der DJK Waldram fußt insbesondere auf mehreren Absenzen im Team von Trainer Hubert Jungmann. Das Ergebnis entsprach jedoch absolut den Kräfteverhältnissen in dieser Partie. In einer hektischen Schlussphase hätte aber alles ganz anders kommen können. Jungmann haderte mit dem derzeit spärlich vorhandenen Spielglück. „Letzte Woche einen Punkt, heute ein Unentschieden, dann wäre das in Ordnung“, reflektierte der 62-Jährige die beiden jüngsten Auftritte seiner Elf. Diese Einschätzung kann man nachvollziehen, nur sprechen die Fakten eine andere Sprache.

Freistoß brachte Führungstreffer

Für ein wenig Heiterkeit beim FC-Trainer hätte Josef Noder sorgen können. Der mit 38 Jahren erfahrenste Akteur auf dem Platz und derzeit in einer Art Comeback-Epoche hätte die Dinge zu Gunsten der Gäste regeln können. Die warfen nach dem Rückstand, der aus einem Freistoß aus 17 Metern resultierte (60.), alles nach vorn. Kurz vor Schluss landete der Ball nach einem Spielzug über Martin Hennebach und Martin Zeller bei Noder. DJK-Tormann Tobias Hagenbucher hatte bereits die Beugehaltung in die Waagrechte eingenommen. Aufgrund seiner enormen Reichweite kam er dennoch an Noders Lupfer heran und wehrte ab.

FC-Coach sieht „Chancenplus beim Gegner“

Wenige Atemzüge später wurde der FC-Offensivgeist vom eben erst eingewechselten Christian Knobloch gnadenlos rasiert. Der Waldramer flog zwar umgehend vom Platz, für den FC aber gab es lediglich Freistoß, da das Vergehen marginal vor dem Strafraum passierte. Fabian Maier zielte mit Wucht auf die von der Mauer nicht verdeckte Torecke, aber da parierte neuerlich Hagenbucher dank seines enormen Stockmaßes. Er ließ dabei nicht einmal den Nachschuss des lauernden Noder zu. „Wir hatten vorher keine Torchance, aber haben bis zum Schluss an uns geglaubt“, strich Jungmann das positive Element der Partie heraus. Aber Hagenbucher habe beide Versuche „überragend gehalten“. Jungmann räumte gleichwohl auch ein „Chancenplus beim Gegner“ ein. Wenigstens dreimal retteten die Gäste auf oder knapp vor der Torlinie, zudem parierte FC-Torhüter Johannes Greinwald einen eher schmeichelhaften Elfmeter der DJK. So blieb es beim 0:1.