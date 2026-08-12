Kreisligist VfR 06 Neuss spielt mit Topleuten aus Japan und Südkorea

Freundliche asiatische Invasion beim VfR 06 Neuss – Foto: Hans Friedhoff

Im Spiel der ersten Kreispokalrunde am Sonntag im Jahnstadion gegen den VfR 06 Neuss wähnte sich Dirk Schneider, Trainer des Bezirksligisten SVG Weißenberg, im falschen Film. In der Startaufstellung des zwar mit riesiger Tradition ausgestatteten, jedoch seit Jahren chronisch erfolglosen B-Kreisligisten standen fünf Fußballer aus Japan sowie drei aus Südkorea, und auf der Bank saßen noch zwei weitere Kicker aus Nippon.

Eine Mannschaft, die dem Favoriten heftig zusetzte, nach 0:2-Rückstand zwischenzeitlich mit 3:2 und 4:3 vorne lag und erst in der Schlussphase die beiden Treffer zur 4:6-Niederlage hinnehmen musste. Verantwortlich für die freundliche Invasion aus Asien ist der aktuell als Spielertrainer und „Sportdirektor in spe“ für den ehemaligen Regionalligisten tätige Ryoji Ishikawa. Der 49-Jährige, als Coach schon in der Oberliga (VfB Speldorf) und Frauen-Niederrheinliga (MSV Duisburg II) im Einsatz, war bereits in der vergangenen Saison über die Online-Plattform Instagram auf den notleidenden VfR 06 aufmerksam geworden und hatte übernommen, als Trainer Serkan Aykanat nach nur neun Spielen von Bord ging.

Trotz Hochkaräter – beim VfR wird nicht gezahlt

Zur anstehenden Saison ließ Ishikawa seine ausgezeichneten Kontakte spielen und lotste unter anderem Hochkaräter wie den Koreaner Hae Seong Jung, der in der Oberliga für TuRU Düsseldorf und Ratingen 04/19 gespielt hat, und den Japaner Keisuke Ishibashi (SV Straelen/Regionalliga) nach Neuss. Im Testspiel gegen den FSV Vatan soll sogar Ex-Profi Amin Younes für den VfR 06 aufgelaufen sein. „Unsere Mannschaftssprache ist jetzt Englisch“, sagt der auch mit 52 Jahren weiterhin als Torhüter gebrauchte Vorsitzende Markus Floer mit Blick auf den für die Liga hochkarätigen Kader, stellt aber sogleich klar, dass der in der Vergangenheit schon zweimal insolvente Verein, der in diesem Jahr sein 120-jähriges Bestehen feiert, nicht plötzlich auf eine Goldader gestoßen sei. „Wir können dem Trainer und den Spielern nichts zahlen. Ryoji Ishikawa hat sogar noch Sponsoren mitgebracht.“