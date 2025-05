Kreisligist verzichtet auf Aufstiegsrecht und Landesliga-Neuzugang

Ihr habt auch News oder Besonderheiten? Dann schreibt uns gerne per E-Mail an wuerttemberg@fupa.net oder über Instagram an @fupa_wuerttemberg

+++

Türkspor Neu-Ulm (Landesliga Württemberg, Staffel 4)

Das teilt der Verein auf Instagram mit:

Mit großer Freude heißen wir unseren Neuzugang Giuliano Santoro willkommen!

Ein Spieler mit beeindruckender Qualität, Mentalität und Leidenschaft für den Fußball.

Wir sind stolz, solch eine Verstärkung in unseren Reihen zu haben – bereit, gemeinsam Großes zu erreichen! Willkommen im Team, Giuliano – die Reise beginnt jetzt!

+++

+++

AC Catania Kirchheim (Bezirksliga Neckar/Fils)

Das teilt der Verein auf Instagram mit:

Unser nächster Neuzugang für die Saison 2025/2026 steht fest. Levin Santino Tsentemeidis wechselt von der SGM Wernauer SF/Westcity United FC zu uns. Nach einem kurzen Intermezzo in Wernau (der Vater ist Teammanager) möchte Levin wieder voll durchstarten. Der Mittelfeldspieler ist über die Außenbahnen defensiv wie offensiv flexibel einsetzbar. Levin ist flink und technisch versiert. Er bringt viel Talent und Potential mit das er bei uns weiter entwickeln kann. Mit seinen 21 Jahren fügt er sich nahtlos zu den „jungen wilden“ in unserem Team ein! Sein bisher größter sportlicher Erfolg war der Aufstieg in die Junioren Oberliga in der Saison 22/23 mit dem 1. CFR Pforzheim.

+++

+++

SPV 05 Nürtingen (Kreisliga B4 Neckar/Fils)

Das teilt der Verein auf Instagram mit:

Daniel Spohn bleibt auch in der kommenden Saison. Wir freuen uns riesig!

Djibilila Salifou bleibt uns auch in der kommenden Saison treu. Wir freuen uns riesig!

+++

+++

Fußballbezirk Stuttgart/Böblingen

Das teilt der Bezirk mit:

Die Ansetzungen der folgenden Spiele haben sich geändert:

Bezirksliga

Spielkennung: 351260286

SV Vaihingen – VfL Oberjettingen

Alter Termin: Sonntag, den 25.05.2025 um 15.00 Uhr

Neuer Termin: Donnerstag, den 22.05.2025 um 19.30 Uhr

Kreisliga A, Staffel 2

Spielkennung: 351285223

GFV Ermis Metanastis Stuttgart – Spvgg

Stetten/Filder

Alter Termin: Sonntag, den 25.05.2025 um 15.00 Uhr

Neuer Termin: Freitag, den 23.05.2025 um 19.30 Uhr

Kreisliga B, Staffel 3

Spielkennung: :351326167

TSVgg Stuttgart-Münster II – ABV Stuttgart II

Alter Termin: Sonntag, den 25.05.2025 um 13.00 Uhr

Neuer Termin: Dienstag, den 27.05.2025 um 20.15 Uhr

Wir bitten Sie um Beachtung der folgenden Information zur Kreisliga B, Staffel 1:

Die Mannschaft der FSV Waldebene Stuttgart Ost II erklärte den Verzicht auf das Aufstiegsrecht.

+++

+++