Kreisligist verstärkt sich mit Oberliga-Erfahrung

In der Kreisliga B2 Franken gibt es einen interessanten Transfer. Folgende Informationen teilt der TGV Eintracht Beilstein dazu mit:

Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.

__________________________________________________________________________________________________

Robin Faber verstärkt die Defensive

Der TGV Eintracht Beilstein freut sich, mit Robin Faber einen hochkarätigen Neuzugang präsentieren zu dürfen. Der 29-Jährige wird ab der Rückrunde die Mannschaft verstärken.

Robin Faber bringt eine beeindruckende fußballerische Vita mit: In seiner Jugend wurde er beim TSV 1860 München und dem FC Augsburg ausgebildet. Anschließend führte ihn sein Weg über die Stuttgarter Kickers, den FC Nöttingen in der Oberliga sowie die Sport-Union Neckarsulm in der Landesliga. Zuletzt war er Kapitän des VfR Heilbronn, wo er ebenfalls in der Landesliga eine zentrale Rolle einnahm.

Der robuste Defensivspezialist gilt als absoluter Leader auf dem Platz. Nach einer Verletzung und einer beruflich bedingten Pause schlägt er nun bei uns ein neues Kapitel auf – unterschätzt von vielen, aber topmotiviert, wieder voll anzugreifen.

Willkommen in Beilstein, Robin!

__________________________________________________________________________________________________



Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.

__________________________________________________________________________________________________

Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login

__________________________________________________________________________________________________