Kreisligist verstärkt sich mit neuem Trainer und mehreren Zugängen

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Die SVG Kirchberg/Murr aus der Kreisliga B2 Rems/Murr/Hall stellt sich mit Manuel Mrasek als neuem Trainer auf. Der 38-Jährige kommt vom SV Allmersbach II und bringt umfangreiche Erfahrung als Coach und Spieler mit. Gemeinsam mit Adrian Eckert soll er den Kader nach mehreren Zugängen und zwei Abgängen nun gezielt weiterentwickeln.

Mrasek war zuletzt im Trainerteam des SV Allmersbach II tätig. Insgesamt stehen in seiner Trainerbilanz 109 Spiele mit 38 Siegen, 17 Unentschieden und 54 Niederlagen. In den vergangenen Jahren verantwortete er Allmersbach II in der Kreisliga A2 und zuvor auch in der Kreisliga A1 Rems/Murr. Dazu kommen Stationen als Co-Trainer beim SV Allmersbach. Nun übernimmt er bei der SVG Kirchberg/Murr Verantwortung für die erste Mannschaft und ist zugleich auch bei Kirchberg/Murr II geführt.

Auch als Spieler bringt Mrasek viel Erfahrung mit. Seine Bilanz umfasst 271 Spiele, 64 Tore und einen Assist. Neben zahlreichen Einsätzen für den SV Allmersbach und dessen zweite Mannschaft war er unter anderem für den SC Korb aktiv. Diese Kombination aus Trainer- und Spielererfahrung soll Kirchberg in der Kreisliga B2 Rems/Murr/Hall Stabilität geben.