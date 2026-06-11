Kreisligist verstärkt sich kräftig: Zehn interessante Zugänge Die Sporfreunde Höfen-Baach freuen sich über personelle Verstärkung. von red · Heute, 14:20 Uhr · 0 Leser

– Foto: Timo Babic

Die Sportfreunde Höfen-Baach haben nach Platz vier in der Kreisliga B1 Rems/Murr/Hall ihre Kaderplanung nun deutlich vorangetrieben. Mit Dimitrios Pandazis verkündete der Verein bereits den zehnten Sommertransfer. Neben zahlreichen Neuzugängen stehen auch wichtige Verlängerungen fest, während das Trainerteam den Umbruch sportlich begleiten soll und ambitioniert in die neue Saison blickt.

Dimitrios Pandazis ist der jüngste Baustein dieser Transferoffensive. Der technisch starke und dynamische Box-to-Box-Spieler soll das Mittelfeld mit Ballkontrolle, Übersicht, Dribbling und Stärke im Eins-gegen-Eins aufwerten. Zuvor hatte Höfen-Baach bereits Mohamed Lakhdar Benafla, Youcef Seridi, Leon Mehmeti, Hakan Bilgen, Halit Kurtishaj, Wilhelm Andreas, Muhammed Emin Varli, Geancy Nzita und Berat Gemici vorgestellt. Damit deckt der Verein nahezu alle Mannschaftsteile ab. Benafla und Gemici bringen Tempo und Torgefahr über die Außen, Mehmeti soll als robuster Stürmer Präsenz und Abschlussstärke geben. Hakan Bilgen wird als kreativer Unterschiedsspieler im offensiven Mittelfeld beschrieben. Seridi, Varli und Nzita sollen der Defensive Stabilität, Zweikampfstärke und Ruhe verleihen. Kurtishaj steht für Intensität auf der Außenbahn, Wilhelm Andreas für Technik, Übersicht und Kreativität im letzten Drittel.