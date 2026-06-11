Kreisligist verstärkt sich kräftig: Zehn interessante Zugänge

Die Sportfreunde Höfen-Baach haben nach Platz vier in der Kreisliga B1 Rems/Murr/Hall ihre Kaderplanung nun deutlich vorangetrieben. Mit Dimitrios Pandazis verkündete der Verein bereits den zehnten Sommertransfer. Neben zahlreichen Neuzugängen stehen auch wichtige Verlängerungen fest, während das Trainerteam den Umbruch sportlich begleiten soll und ambitioniert in die neue Saison blickt.
Dimitrios Pandazis ist der jüngste Baustein dieser Transferoffensive. Der technisch starke und dynamische Box-to-Box-Spieler soll das Mittelfeld mit Ballkontrolle, Übersicht, Dribbling und Stärke im Eins-gegen-Eins aufwerten. Zuvor hatte Höfen-Baach bereits Mohamed Lakhdar Benafla, Youcef Seridi, Leon Mehmeti, Hakan Bilgen, Halit Kurtishaj, Wilhelm Andreas, Muhammed Emin Varli, Geancy Nzita und Berat Gemici vorgestellt.
Damit deckt der Verein nahezu alle Mannschaftsteile ab. Benafla und Gemici bringen Tempo und Torgefahr über die Außen, Mehmeti soll als robuster Stürmer Präsenz und Abschlussstärke geben. Hakan Bilgen wird als kreativer Unterschiedsspieler im offensiven Mittelfeld beschrieben. Seridi, Varli und Nzita sollen der Defensive Stabilität, Zweikampfstärke und Ruhe verleihen. Kurtishaj steht für Intensität auf der Außenbahn, Wilhelm Andreas für Technik, Übersicht und Kreativität im letzten Drittel.
Auch intern setzt der Klub auf Kontinuität. Martino Maretti verlängert im Mittelfeld, Nikolaj Kuttybaev bleibt als Torhüter ein wichtiger Rückhalt, David Kuttybaev weiter eine feste Größe in der Defensive. Das Trainerteam mit Mehmet Ücler, Co-Trainer Ibrahim Kurunlu und Fitnesstrainer Evangelos Panioras soll aus dem stark veränderten Kader schnell eine Einheit formen.
Nach Platz vier mit 51 Punkten und 75 Toren in der abgelaufenen Kreisliga-B1-Saison ist der Anspruch erkennbar. Vor allem die 69 Gegentreffer zeigen aber, dass der Verein neben offensiver Qualität auch mehr Stabilität braucht. Hinter TV Stetten, dem SV Hegnach und der Spvgg Rommelshausen fehlte zur Spitzengruppe noch ein Abstand. Ein Sportdirektor sagt: „Mit insgesamt zehn Neuzugängen ist es uns gelungen, den Kader gezielt zu verstärken.“ Nun gehe es darum, „aus den vielen Neuzugängen schnell eine starke Einheit zu formen“. Der Verein sieht sich für die kommende Saison gut aufgestellt und möchte den Zuschauern deutlich mehr Freude bereiten.