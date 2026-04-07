Kreisligist verstärkt die Offensive und Bezirksliga-Verlängerungen

Bei den Vereinen aus Württemberg hat sich einiges getan. Was genau ist das?
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Der SV 03 Tübingen setzt in der Bezirksliga Alb weiter auf Kontinuität und Stabilität in der Defensive. Mit Aris Khan, Mete-Can Celic, Peter Albers und Stephan Mudrak bleibt dem Verein ein Abwehrverbund erhalten, der Erfahrung und Entwicklungspotenzial auf bemerkenswerte Weise miteinander verbindet.
Aris Khan geht in seine fünfte, Peter Albers in seine vierte, Stephan Mudrak in seine dritte und Mete-Can Celic in seine zweite Saison beim SV 03. Gerade diese Mischung macht den Wert der Personalien aus. Während Stephan Mudrak als erfahrener Akteur für Halt und Orientierung steht, verkörpern die anderen drei Spieler jene Perspektive, auf die ein Verein langfristig bauen möchte. Für Tübingen ist das ein klares Signal: Die Defensive soll auch künftig auf Verlässlichkeit, Wachstum und ein gewachsenes Gefüge setzen.
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Die SG Weilimdorf hat in der Kreisliga A1 Stuttgart/Böblingen zur Rückrunde einen Offensivspieler hinzugewonnen, der Flexibilität und Erfahrung mitbringt. Mit Emir Ataman stößt ein 23 Jahre alter Angreifer zur ersten Mannschaft, der auf mehreren Positionen einsetzbar ist und das Offensivspiel beleben soll.
Zuletzt war Emir Ataman für den TSV Weilimdorf aktiv, wo er auch Erfahrungen in der Landesliga sammeln konnte. Für die SG Weilimdorf bedeutet dieser Transfer damit mehr als nur eine Ergänzung des Kaders. Der Verein gewinnt einen talentierten Offensiv-Allrounder, der trotz seines noch jungen Alters bereits Einblicke in höhere Spielklassen erhalten hat. Im Saisonverlauf soll er nun neue Impulse setzen und dem Spiel der SG zusätzliche Variabilität verleihen.
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