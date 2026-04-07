Kreisligist verstärkt die Offensive und Bezirksliga-Verlängerungen

– Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

Bei den Vereinen aus Württemberg hat sich einiges getan. Was genau ist das?

SV 03 Tübingen

Der SV 03 Tübingen setzt in der Bezirksliga Alb weiter auf Kontinuität und Stabilität in der Defensive. Mit Aris Khan, Mete-Can Celic, Peter Albers und Stephan Mudrak bleibt dem Verein ein Abwehrverbund erhalten, der Erfahrung und Entwicklungspotenzial auf bemerkenswerte Weise miteinander verbindet.

Aris Khan geht in seine fünfte, Peter Albers in seine vierte, Stephan Mudrak in seine dritte und Mete-Can Celic in seine zweite Saison beim SV 03. Gerade diese Mischung macht den Wert der Personalien aus. Während Stephan Mudrak als erfahrener Akteur für Halt und Orientierung steht, verkörpern die anderen drei Spieler jene Perspektive, auf die ein Verein langfristig bauen möchte. Für Tübingen ist das ein klares Signal: Die Defensive soll auch künftig auf Verlässlichkeit, Wachstum und ein gewachsenes Gefüge setzen.