Kreisligist verpflichtet Verbandsliga-Erfahrung und Bezirksliga-Abgang

TSV Ludwigsburg

Diese Informationen teilt der Verein auf Instagram mit:

Der TSV Ludwigsburg freut sich, mit Nico Scimenes (34 Jahre) einen ganz besonderen Neuzugang begrüßen zu dürfen, denn es ist nicht nur ein Transfer, sondern eine Rückkehr nach Hause. Mit ihm ist die Familie Scimenes nun komplett. Nico wurde fußballerisch beim TSV Ludwigsburg ausgebildet und trug das Trikot unseres Vereins bis zur B-Jugend. Über die weiteren Stationen TV Pflugfelden, Spvgg 07 Ludwigsburg, VfB Neckarrems und FC Marbach sammelte er reichlich Erfahrung und entwickelte sich zu einer variabel einsetzbaren Offensivkraft. Mit seiner individuellen Klasse, Spielübersicht und Routine ist Nico unser Top-Transfer und eine echte Verstärkung für das Offensivspiel. Er kann mehrere Positionen in der Offensive bekleiden und bringt genau die Mischung aus Erfahrung, Einsatzwillen und Fairness mit, die ein Team stärker macht. Besonders schön: Beim TSV Ludwigsburg stehen bereits Mutter, Vater und Bruder für den Verein, nun ist auch der letzte Sohn zurück, und damit ist die Fußball-Familie vollständig vereint. Eine Geschichte, wie sie der Fußball schreibt. Willkommen zurück beim TSV Ludwigsburg, Nico schön, dass du wieder zuhause bist!