Kreisligist verpflichtet Verbandsliga-Erfahrung, neuer Kreisliga-Coach

– Foto: Kurt Botsch

Bei den Vereinen aus Württemberg hat sich einiges getan. Was genau ist das?

Dem FC Matzenbach ist ein echter Transfercoup gelungen: Nico Bäuerle wechselt zur Saison 2026/27 von der SGM Kreßberg nach Matzenbach. Der zentrale Mittelfeldspieler bringt Erfahrung aus Bezirks-, Landes- und Verbandsliga mit und wurde in der Jugend bei der TSG 1899 Hoffenheim sowie beim 1. FC Nürnberg ausgebildet. Mit Technik, Beidfüßigkeit, Spielintelligenz und Ruhe am Ball soll Nico das Spiel des FCM bereichern. Der Verein freut sich auf einen spielstarken Neuzugang im rot-weißen Trikot.

Ihr habt auch News oder Besonderheiten? Dann schreibt uns gerne per E-Mail an wuerttemberg@fupa.net oder über Instagram an @fupa_wuerttemberg

+++

TSV Wendlingen

Der TSV Wendlingen stellt zur kommenden Saison wieder eine zweite Mannschaft und setzt dafür auf ein neues Trainerteam. Ali Yücel übernimmt als Cheftrainer, Ertan Altinkaya wird ihn als Co-Trainer unterstützen. Mit der Rückkehr einer zweiten Mannschaft stärkt der Verein seine Struktur im Aktivenbereich und schafft zusätzliche Perspektiven für Spieler. Der TSV heißt beide herzlich willkommen und blickt voller Vorfreude auf die neue Saison.

+++

Ihr habt auch News oder Besonderheiten? Dann schreibt uns gerne per E-Mail an wuerttemberg@fupa.net oder über Instagram an @fupa_wuerttemberg

+++

TSV Crailsheim

Der TSV Crailsheim kann auch in der Saison 2026/27 auf Beniamin Apertei bauen. Der erfahrene Spieler bleibt Teil des Landesligakaders und soll weiterhin wichtige Impulse einbringen.

+++

Ihr habt auch News oder Besonderheiten? Dann schreibt uns gerne per E-Mail an wuerttemberg@fupa.net oder über Instagram an @fupa_wuerttemberg

+++

SSV Schwäbisch Hall

Der SSV Schwäbisch Hall hat Noah Käpplinger fest verpflichtet. Der junge Außenbahnspieler war erst im Winter auf Leihbasis zum Landesligisten gekommen und überzeugte in kurzer Zeit mit Tempo, Dynamik und Explosivität. Mit seiner schnellen Spielweise bringt er viel Power über die Seite und sorgt immer wieder für Gefahr. Trotz seines jungen Alters verfügt Käpplinger über großes Entwicklungspotenzial. Umso erfreulicher ist es für den SSV, dass er seinen Weg nun dauerhaft in Schwäbisch Hall fortsetzt.

+++

Ihr habt auch News oder Besonderheiten? Dann schreibt uns gerne per E-Mail an wuerttemberg@fupa.net oder über Instagram an @fupa_wuerttemberg

+++