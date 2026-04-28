Kreisligist verpflichtet Spielertrainer und Bezirksliga-Verlängerung

– Foto: Andreas Krisch

SGM Rexingen/Dettingen

Die SGM Rexingen/Dettingen stellt zur kommenden Saison die Weichen neu und hat mit Alessio Lonis einen neuen Spielertrainer verpflichtet. Der 26-Jährige soll der Mannschaft in der Kreisliga A3 Nordschwarzwald nicht nur sportliche Qualität, sondern auch frischen Ehrgeiz und neue Impulse verleihen.

Dass der Verein diese Personalie mit Zuversicht begleitet, ist nachvollziehbar. Spielertrainer verkörpern im Amateurfußball häufig Nähe, Verantwortung und direkten Einfluss auf das Geschehen. Lonis selbst spricht von einer neuen Herausforderung, auf die er sich freue, und von der Zusammenarbeit mit dem Team, die er mit Motivation angehen wolle. Für die SGM ist diese Verpflichtung deshalb mehr als eine bloße Besetzung des Trainerpostens. Sie ist Ausdruck des Wunsches, die sportliche Zukunft aktiv zu gestalten und mit neuer Energie in die kommende Saison zu gehen.