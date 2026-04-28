Kreisligist verpflichtet Spielertrainer und Bezirksliga-Verlängerung

Bei den Vereinen aus Württemberg hat sich einiges getan. Was genau ist das?
+++
+++
Die SGM Rexingen/Dettingen stellt zur kommenden Saison die Weichen neu und hat mit Alessio Lonis einen neuen Spielertrainer verpflichtet. Der 26-Jährige soll der Mannschaft in der Kreisliga A3 Nordschwarzwald nicht nur sportliche Qualität, sondern auch frischen Ehrgeiz und neue Impulse verleihen.
Dass der Verein diese Personalie mit Zuversicht begleitet, ist nachvollziehbar. Spielertrainer verkörpern im Amateurfußball häufig Nähe, Verantwortung und direkten Einfluss auf das Geschehen. Lonis selbst spricht von einer neuen Herausforderung, auf die er sich freue, und von der Zusammenarbeit mit dem Team, die er mit Motivation angehen wolle. Für die SGM ist diese Verpflichtung deshalb mehr als eine bloße Besetzung des Trainerpostens. Sie ist Ausdruck des Wunsches, die sportliche Zukunft aktiv zu gestalten und mit neuer Energie in die kommende Saison zu gehen.
+++
+++
Der TSV Weilheim/Teck kann auch in der kommenden Saison auf eine seiner prägenden Figuren bauen. Hannes Luber bleibt dem Bezirksligisten erhalten und setzt damit seinen langen Weg im Trikot der Weilheimer fort. Kaum ein anderer Spieler verkörpert den Verein derzeit so sehr wie er.
Als dienstältester Akteur im Kader ist Hannes Luber längst eine Institution beim TSV. Vor allem auf der Sechserposition steht er für jene Tugenden, die jede Mannschaft braucht: Laufstärke, Kampfgeist und Verlässlichkeit. Doch seine Bedeutung erschöpft sich nicht im Sportlichen. Mit seiner Haltung, seinem Einsatz und seiner Präsenz ist er auch neben dem Platz ein Vorbild für die Mannschaft. Für Weilheim ist sein Verbleib deshalb mehr als eine erfreuliche Kadernews – er ist ein klares Bekenntnis zu Identifikation, Erfahrung und Führungsstärke.
+++
+++