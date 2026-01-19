Kreisligist verpflichtet Oberliga-Erfahrung und Bezirk trauert

Der 33-jährige, hat das Fußballspielen in Altenstadt begonnen – Nach einer hochwertigen fußballerischen Jugendausbildung beim GlückAuf und beim 1. FC Eislingen entwickelte sich Pascal Volk zu einem der bekanntesten Fußballer im Kreis. Über viele Jahre sammelte er wertvolle Erfahrung im höherklassigen Fußball und überzeugte mit Konstanz, Spielintelligenz als Teamplayer und Führungsstärke. Seine Laufbahn ist geprägt von Einsätzen in der Oberliga bei Normania Gmünd sowie von Stationen bei Landesliga-Vereinen beim 1. FC Heiningen, SV Ebersbach, TSV Bad Boll wie zuletzt bei SC Geislingen. Als Mittelfeldspieler und Stürmer verstand es „Pasi“ stets, Spiele zu lenken, Akzente zu setzen und Verantwortung zu übernehmen. Zur neuen Saison übernimmt Pascal Volk eine Doppelfunktion als Spielertrainer. Mit seiner Erfahrung, seinem taktischen Verständnis und seiner Nähe zur Mannschaft wird er sowohl auf als auch neben dem Platz eine zentrale Rolle einnehmen und die sportliche Entwicklung aktiv mitgestalten. Diese Verpflichtung ist weit mehr als ein Transfer – sie ist ein emotionales Heimkommen. Der Verein freut sich sehr, Pascal „Pasi“ Volk wieder in seinen Reihen begrüßen zu dürfen und heißt ihn herzlich willkommen zurück zuhause.

Ab der Saison 2026/2027

Ihr habt auch News oder Besonderheiten? Dann schreibt uns gerne per E-Mail an wuerttemberg@fupa.net oder über Instagram an @fupa_wuerttemberg

Fußballbezirk Ostwürttemberg

Der Fußballbezirk Ostwürttemberg trauert um Hermann Weber.

Der Fußballbezirk Ostwürttemberg trauert um Hermann Weber. Der ehemalige Instruktor und Stützpunkttainer wusste sein Leben lang um die integrativen Möglichkeiten des Fußballs und hat diese zum Wohle der Menschen eingesetzt und vorgelebt.

