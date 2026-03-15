Kreisligist verpflichtet Nachwuchstalent und Landesliga-Kapitän bleibt

– Foto: Kurt Botsch

Bei den Vereinen aus Württemberg hat sich einiges getan. Was genau ist das?

Vukovic wechselt aus der Jugend des VfB Bodelshausen nach Mähringen und gilt als vielversprechendes Torwarttalent. Beim TSV schätzt man vor allem seinen Ehrgeiz, sein Selbstvertrauen und seine konzentrierte Arbeitsweise im Training.

Der TSV Mähringen setzt in seiner Kaderplanung auf ein junges Talent für die Zukunft. Der Kreisligist aus der Kreisliga A2 Alb hat mit Luka Vukovic einen 17-jährigen Torhüter verpflichtet.

Der junge Schlussmann soll in der kommenden Saison behutsam an den Herrenbereich herangeführt werden. Neben gezieltem Torwarttraining ist auch Spielpraxis in der zweiten Mannschaft vorgesehen, um seine Entwicklung Schritt für Schritt voranzutreiben.

Beim TSV Mähringen ist man überzeugt, dass Vukovic großes Potenzial mitbringt und künftig eine wichtige Rolle im Verein spielen kann.

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TSV Crailsheim

Der TSV Crailsheim setzt weiterhin auf seinen Kapitän. Der Landesligist aus der Landesliga Württemberg, Staffel 1, hat den Vertrag mit Mittelfeldspieler Marius „Dodi“ Doderer verlängert und bindet damit eine wichtige Führungspersönlichkeit auch für die kommende Saison.

Doderer gehört seit Jahren zu den prägenden Figuren der Mannschaft. Mehr als 130 Spiele absolvierte er bereits in der Verbands- und Landesliga für den TSV Crailsheim. Insgesamt stehen über 225 Pflichtspiele, 37 Tore und 13 Assists in seiner Bilanz.

Als Spielführer übernimmt der Mittelfeldspieler Verantwortung auf und neben dem Platz und gilt als Motor im Zentrum des Teams.

Beim TSV Crailsheim ist man entsprechend froh, auch künftig auf Erfahrung, Einsatzbereitschaft und Führungsstärke des Kapitäns bauen zu können.

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