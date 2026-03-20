Kreisligist verpflichtet Erfahrung aus der Jugend-Bundesliga

– Foto: Lisa Schlumberger

Bei den Vereinen aus Württemberg hat sich einiges getan. Was genau ist das?

Danneker zählt zu den auffälligsten Spielern auf seiner Position in der Liga. Mit Übersicht, Spielverständnis und einer starken Schusstechnik setzt er immer wieder entscheidende Impulse aus dem Mittelfeld und trägt sowohl defensiv als auch offensiv Verantwortung.

Die SG Reutlingen kann auch in Zukunft auf Mattis Danneker bauen. Der Bezirksligist aus der Bezirksliga Alb hat den Vertrag mit dem zentralen Mittelfeldspieler verlängert und bindet damit einen der prägenden Akteure der Mannschaft.

Darüber hinaus gilt er als Muster an Zuverlässigkeit. Als Spieler mit den meisten Einsätzen unterstreicht er seine konstante Bedeutung für das Team. Auch sein Engagement abseits des Platzes wird im Verein geschätzt.

Beim SG Reutlingen zeigt man sich entsprechend erfreut, weiterhin auf einen Schlüsselspieler bauen zu können.

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SV Weidenstetten

Der SV Weidenstetten verstärkt sich zur kommenden Saison mit einem vielversprechenden Neuzugang. Der Kreisligist aus der Kreisliga A2 Donau/Iller verpflichtet Fatih Soyyigit, der vom TSV Langenau zum Verein wechselt.

Soyyigit bringt eine fundierte fußballerische Ausbildung mit. In seiner Jugend wurde er unter anderem beim 1. FC Heidenheim auf höchstem Niveau geschult und sammelte dort Erfahrungen in der Jugend-Bundesliga.

Mit seiner Verpflichtung erhält der SV Weidenstetten zusätzliche Qualität für den Kader. Die Verantwortlichen zeigen sich entsprechend erfreut über die Zusage des Neuzugangs und hoffen, dass Soyyigit schnell Fuß fassen und seine Stärken im Team einbringen kann.

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