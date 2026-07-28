Kreisligist verpflichtet ehemaligen Zweitliga-Stürmer Die Aalener Kickers präsentieren mit Sefa Yilmaz einen spannenden Zugang, der bereits für den MSV Duisburg im DFB-Pokalfinale stand. von red · Heute, 19:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: IMAGO IMAGES / Verein

Die neu gegründeten Aalener Kickers setzen kurz vor ihrer ersten Saison in der Kreisliga B3 Ostwürttemberg ein deutliches Ausrufezeichen. Mit Sefa Yilmaz schließt sich ein ehemaliger türkischer Nationalspieler dem Verein an. Der 36-jährige Offensivspieler bringt umfangreiche Erfahrung aus dem Profifußball mit und soll zugleich als Vorbild für die jüngeren Spieler dienen.

Yilmaz wurde in Berlin geboren und beim VfL Wolfsburg ausgebildet. Über die zweite Mannschaft der Niedersachsen führte sein Weg zum MSV Duisburg. Dort stand er unter anderem im Kader, der 2011 das DFB-Pokalfinale erreichte. In der Saison 2010/11 absolvierte er 31 Zweitligaspiele und erzielte sechs Tore. Anschließend setzte Yilmaz seine Karriere in der Türkei fort. In der Süper Lig lief er unter anderem für Kayserispor, Trabzonspor, Gençlerbirliği, Sivasspor und Çaykur Rizespor auf. Dazu kamen internationale Einsätze in der Europa League, in UEFA-Qualifikationsspielen und in der Conference League. Für die türkische Nationalmannschaft bestritt er zwei Länderspiele. Nach Angaben der Aalener Kickers stehen in seiner Profikarriere 511 Pflichtspiele, 73 Tore und 52 Vorlagen zu Buche.

Zuletzt war Yilmaz bereits in der Region aktiv. Für den SSV Aalen kam er in der vergangenen Bezirksliga-Saison auf 17 Einsätze, acht Tore und acht Vorlagen. Nun schließt er sich dem neu gegründeten Nachbarverein an und übernimmt dort eine sportlich wie menschlich wichtige Rolle. „Mit meiner Erfahrung möchte ich dem Team und vor allem den Jugendspielern helfen“, erklärt Yilmaz. Das neue Kapitel in Aalen bezeichnet er als besonders aufregend. Er sei überzeugt, dass die Mannschaft das Potenzial habe, etwas Außergewöhnliches aufzubauen.