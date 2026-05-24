Kreisligist verpflichtet ehemaligen Verbandsliga-Spieler

– Foto: Peter Harich

Bei den Vereinen aus Württemberg hat sich einiges getan. Was genau ist das?

A2 FC Welzheim 06 – SGM Althütte/Sechselberg – von den Gästen aufgrund Spielermangels abgesagt

B1: SF Höfen-Baach – TSV Neustadt – von den Gästen aufgrund Spielermangels abgesagt

B3: TV Oeffingen II – SC Urbach II – vom SCU aufgrund Spielermangels abgesagt – Wertung: 3:0

B5: SGM SKG Erbstetten II/TSG Backnang III – SV Steinbach II – von der SGM aufgrund Spielermangels abgesagt: Wertung: 0:3

Spielverlegung:

Bezirksliga: TSV Schornbach – SG Oppenweiler/Strümpfelbach, bisher: 30.05.2026, neu: 31.05.2026, 15:30 Uhr

A1: TSV Schornbach II – VfL Winterbach, bisher: 31.05.2026, 15:00 Uhr, neu: 12:45 Uhr

Sportgerichtsurteile:

A2: FC Viktoria Backnang – FC Welzheim 06, 17.05.2026, Wertung: 0:3 (Grund: Nichtantritt von Viktoria Backnang)

B5: SV Steinbach II – SGM SC Fornsbach II/VfR Murrhardt III/Spvgg Kirchenkirnberg, 17.05.2026, Wertung: 3:0 (Grund: Nichtantritt der Gäste)

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TSV Dagersheim

Der TSV Dagersheim holt zur kommenden Saison einen jungen Abwehrspieler zurück an seine alte Wirkungsstätte. Lukas, 19 Jahre alt, war bereits in der Jugend für den Verein aktiv und kehrt nun in Schwarz-Weiß zurück. Aktuell spielt er in der A-Jugend des VfL Nagold in der Landesstaffel. Mit seiner Defensivstärke und seinem Ehrgeiz soll er die Herren I in der Bezirksliga Stuttgart/Böblingen verstärken. Für Dagersheim ist die Rückkehr ein weiterer Schritt, junge Spieler mit Vereinsbezug einzubinden.

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SC Uhingen

Der SC Uhingen verstärkt sich in der Kreisliga A3 Neckar/Fils mit Fatih Hamamci. Der erfahrene Offensivspieler wechselt vom Bezirksligisten 1. FC Donzdorf an den Haldenberg und bringt Spielpraxis aus Verbandsliga, Landesliga und Bezirksliga mit. Damit gewinnt Uhingen nicht nur Qualität am Ball, sondern auch Reife und Variabilität im Angriff. Hamamci steht für Tempo, Technik und Dynamik, soll aber zugleich Stabilität geben. Für den SCU ist seine Verpflichtung ein deutliches Signal, den Kader gezielt aufzuwerten.

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