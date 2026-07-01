Kreisligist verpflichtet ehemaligen Oberliga-Verteidiger

– Foto: Timo Babic / Verein

Der 1. FC Hohenacker aus der Kreisliga A1 Rems/Murr/Hall verpflichtet mit Adnan Rakic einen defensiven Neuzugang mit Oberliga-Erfahrung. Der 25-Jährige kommt vom TV Oeffingen zum FCH und bringt eine Bilanz von 130 Spielen mit. Für das Trainerduo Emin Velic und Michael Rögner ist er ein weiterer wichtiger Baustein im Kader.

Rakic spielte zuletzt zwei Jahre für den TV Oeffingen in der Landesliga Württemberg, Staffel 1. Dort kam er in den vergangenen beiden Spielzeiten jeweils auf 20 Einsätze. In der Saison 2025/26 gelangen ihm zudem drei Tore und zwei Vorlagen. Zuvor war der Verteidiger beim 1. FC Normannia Gmünd aktiv. Mit den Gmündern spielte er zunächst in der Verbandsliga Württemberg, wo er 26 Partien absolvierte, zwei Tore erzielte und eine Vorlage gab. Nach dem Aufstieg sammelte er in der Oberliga Baden-Württemberg weitere Einsätze.

Auch bei der TSG Backnang war Rakic bereits in der Oberliga am Ball. In der Saison 2021/22 stand er dort 25-mal auf dem Platz, zuvor kamen drei weitere Einsätze hinzu. Seine Aktivenlaufbahn führte ihn außerdem zum TSV Essingen, für den er in der Verbandsliga Württemberg zwölf Spiele bestritt. Ausgebildet wurde Rakic unter anderem im Nachwuchs des VfR Aalen, wo er in der A-Junioren-Oberliga Baden-Württemberg spielte.