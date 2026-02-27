Kreisligist verpflichtet ehemaligen Oberliga-Spieler

– Foto: Adnan Altinkaya

Bei den Vereinen aus Württemberg hat sich einiges getan. Was genau ist das?

Auch Enes Kalan, Fabio Coppola und Nino Gerhart haben zugesagt. Kalan prägt das zentrale Mittelfeld mit Übersicht und Zweikampfstärke, Coppola sorgt auf dem Flügel für Tempo, Gerhart ist flexibel einsetzbar.

Beim TSV Grünbühl laufen die Planungen für die Saison 2026/2027 in der Kreisliga A1 Enz/Murr auf Hochtouren. Mit Pierre Williams und Duc Thanh Ngo bleiben zwei wichtige Defensivstützen an Bord. Williams bringt Oberliga-Erfahrung mit und überzeugt durch Tempo und Offensivdrang, während Thanh nach seinem Winterwechsel sofort Verantwortung übernahm und mit starkem Aufbauspiel Stabilität verlieh.

Zudem setzen Noel Beller, Leandro Fernandes und Alexander Kunz als junge Spieler ihren Weg beim TSV fort. Ihre Zusagen unterstreichen den Kurs auf Kontinuität und Entwicklung.

Ihr habt auch News oder Besonderheiten? Dann schreibt uns gerne per E-Mail an wuerttemberg@fupa.net oder über Instagram an @fupa_wuerttemberg

SV Schluchtern

Der SV Schluchtern verstärkt seinen Kader in der Kreisliga A1 Franken mit einem Spieler aus höheren Ligen. Ramazan Kandazoglu wechselt in den Gessmann-Sportpark und soll dem Team zusätzliche Qualität verleihen. Der Neuzugang wurde in der Jugend der Stuttgarter Kickers ausgebildet und sammelte dort auch Einsätze in der Oberliga.

Weitere Erfahrungen brachte er beim TSV Ilshofen in Ober- und Verbandsliga sowie bei der Sport-Union Neckarsulm in der Verbandsliga. Mit dieser Vita verbindet der Verein klare Erwartungen an seine sportliche Rolle. Die Verantwortlichen sehen in Kandazoglu einen wichtigen Baustein, um die gesteckten Ziele zu erreichen.

