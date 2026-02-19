Kreisligist verkündet Rückzug mit emotionaler Nachricht

– Foto: Marcel Eichholz

Der TSV Lehrensteinsfeld steht vor einem tiefgreifenden Einschnitt – und formuliert ihn bewusst als Neuanfang. In einer ausführlichen Mitteilung gab der Verein bekannt, seine Mannschaft zur Rückrunde 2026 aus der Kreisliga B4 Franken abzumelden. Es ist keine überstürzte Entscheidung, sondern das Ergebnis längerer interner Beratungen. Man ziehe sich zurück, „aber nicht mit dem Tunnelblick“, heißt es sinngemäß – vielmehr wolle man innehalten, neu strukturieren und mit frischer Energie zurückkehren.

Die vergangenen Jahre liefern den sportlichen Kontext dieser Zäsur. In der letzten Saison 2024/25 belegte der TSV Rang 13 in der Kreisliga B4 Franken. Zuvor spielte man über Jahre hinweg in der Kreisliga B1 Unterland: 2023/24 Platz 14, 2022/23 Rang 15, 2021/22 ebenfalls Platz 15. Auch davor bewegte sich der Verein meist im hinteren Tabellendrittel – etwa mit Platz sechs (2019/20), Rang vier (2018/19) oder Platz zwei (2017/18), ehe die folgenden Spielzeiten wieder von schwierigen Platzierungen geprägt waren. Die Entwicklung zeigt: Der Verein kennt bessere Zeiten, zuletzt jedoch überwogen sportliche Herausforderungen.

In der Mitteilung spricht der TSV offen von fehlender Energie, von Nervosität in den Köpfen und von einem gewissen „Tunnelblick“. Kampfgeist sei vorhanden gewesen, doch die spielerische Brillanz habe gefehlt. Die Entscheidung zur Abmeldung wird daher als bewusster Schritt verstanden, um Strukturen zu überdenken, Fehler aufzuarbeiten und neue Impulse zu setzen.