Kreisligist und Trainer trennen sich sofort, Neulingskurs

Der TSV Hessental und Cheftrainer der 1. Mannschaft, Marc Greiner gehen ab sofort nach eineinhalb Jahren getrennte Wege. Sein Amt übernimmt Udo Schor. Hinzu kommt, dass Daniel Kolegov sein Spielertrainer-Posten räumt, uns aber weiterhin als Spieler zur Verfügung stehen wird.

In der zweiten Mannschaft gibt es ebenfalls einen Wechsel an der Seitenlinie. Michael Kolegov wird nicht mehr für die zweite Mannschaft verantwortlich sein, bleibt jedoch genau wie sein Bruder, dem Verein als Spieler erhalten. Seinen Posten übernimmt Endrit Memeti, der bisher als Spieler fungierte.

Außerdem wechselt Mansour Ahmadi zum TSV Sulzdorf. Dafür kommt Deniz Bonca vom TURA Untermünkheim zurück unter den Einkorn.

Wir bedanken uns bei Marc, Mansour, Daniel und Michael für die Zusammenarbeit und wünschen allen auf ihren neuen Wegen nur das Beste!

Fußballbezirk Nordschwarzwald

Neuer Schiedsrichter-Neulingskurs im Bezirk Nordschwarzwald – jetzt anmelden!

Die Schiedsrichtergruppe Nördlicher Schwarzwald startet im Frühjahr 2026 ihren nächsten Schiedsrichter-Neulingskurs und sucht engagierte Nachwuchsschiedsrichterinnen und -schiedsrichter aus der Region. Vereine, Fußballfreunde und Interessierte sind herzlich eingeladen, sich über den kompakten Ausbildungskurs zu informieren und teilzunehmen.

Besonders attraktiv ist in diesem Jahr die moderne und gut planbare Ausbildungsform: Der Kurs wird hybrid durchgeführt und kombiniert Online-Lerneinheiten mit wenigen Präsenzterminen. Innerhalb von nur 15 Tagen können die Teilnehmenden die komplette Ausbildung absolvieren ideal vereinbar mit Schule, Beruf und Vereinsleben.

Der Kurs beginnt mit einem Online-Infoabend am Montag, 2. März 2026, und endet am 22. März 2026 mit Prüfung und Praxisteil. Die Präsenzveranstaltungen finden gesammelt an wenigen Wochenendterminen im Sportheim des SV Glatten statt. Die theoretischen Inhalte werden flexibel über die WFV-Schiedsrichter-Lernplattform vermittelt.

Die Tätigkeit als Schiedsrichter bietet einen spannenden Einblick in den Fußballbetrieb und ermöglicht eine aktive Mitarbeit im Sportgeschehen. Willkommen sind junge Menschen ab 14 Jahren ebenso wie aktive oder ehemalige Spielerinnen und Spieler sowie Trainerinnen und Trainer, die ihr Spielverständnis einbringen möchten. Gleichzeitig fördert die Ausbildung wichtige Schlüsselkompetenzen wie Entscheidungsfähigkeit, Verantwortungsbewusstsein und Kommunikationsstärke.

Im Kurs werden unter anderem Regelgrundlagen, Spielleitung, souveränes Auftreten und der Umgang mit Spielern und Trainern vermittelt. Die Teilnahmegebühr beträgt 35 Euro und beinhaltet sämtliche Ausbildungsunterlagen einschließlich Regelheft.

Teilnahmevoraussetzungen:

Mindestalter 14 Jahre (in Ausnahmefällen 13 Jahre)

Mitgliedschaft in einem Fußballverein

Interesse am Fußballsport

Bereitschaft zur Spielleitung und Teilnahme an Lehrabenden

Anmeldeschluss ist der 20. Februar 2026. Die Anmeldung erfolgt über die Homepage: www.srg-nsw.de. Auch für die Vereine lohnt sich die Ausbildung eigener Schiedsrichter: Sie sichern damit den Spielbetrieb, entlasten ihre Vereinskasse, fördern Ehrenamt und Nachwuchs und stärken die Qualität des Fußballs in der Region. Bei Rückfragen steht das Organisationsteam unter neulingskurs-nsw@gmx.de gerne zur Verfügung. Die Schiedsrichtergruppe freut sich auf zahlreiche neue Gesichter, die den Fußball im Nördlichen Schwarzwald aktiv mitgestalten möchten.

