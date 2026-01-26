Kreisligist trauert, Winterzugang, Vorstand gewählt

Bei den Vereinen hat sich einiges getan. Was genau ist das?
Das teilt der Verein auf Instagram mit:
Am Freitag fand die ordentliche Mitgliederversammlung mit Vorstandswahlen, traditionell im Hotelrestaurant Stadtmitte, statt.
Dabei standen der Rechenschaftsbericht des bisherigen Vorstandes, viele aktuelle und zukünftige Themen, Ehrungen und die Vorstandsneuwahlen im Mittelpunkt.
Ihr habt folgenden Vorstand für die nächsten zwei Jahre gewählt:
Vorsitzender: Stefan Jaeck
1. stellv. Vorsitzender: Steffen Patiga
2. stellv. Vorsitzender: Steffen Eschholz
Finanzen: René Ziezow
Nachwuchsleiter: Björn Riese
stellv. Nachwuchsleiter & Kinderschutzbeauftragter: Enrico Dörrwand
Protokoll: Robby Gehrke-Kranepuhl
Beisitzer: Jan-Erik Fehlow
Beisitzer: Falco Lehmann
Bemerkenswert hierbei, dass Steffen Eschholz nach 26 Jahren!!! als Nachwuchsleiter dieses Amt an die nächste Generation weitergibt und ab sofort in den stellvertretenden Vorsitz wechselt.
DANKE Eschi!
Für unseren Vorsitzenden Stefan Jaeck werden es am Ende dieser nun für ihn beginnenden 15. Legislaturperiode 30 Jahre!!! als "Präsi" für unseren FSV sein. DANKE Stefan!
Das teilt der Verein auf Instagram mit:
Wir trauern um Detlef „Schulle“ Schulz
Am Samstag, den 24.1.2026 erreichte uns die unfassbare Nachricht vom Tod unseres Freundes und Sportkameraden Detlef Schulz. Wir sind tief erschüttert und unendlich traurig über diesen schweren Verlust. Unsere Gedanken und unser tiefempfundenes Beileid gelten seiner Frau Gabi und der ganzen Familie.
Schulle wir sind dankbar für die vielen schönen und unvergessenen Momente, die wir mit Dir erleben durften. Du warst die gute Seele des Vereins und wirst immer einen besonderen Platz in unseren Herzen haben.
FSV Preußen Bad Saarow
Der Vorstand
Das teilt der Verein auf Instagram mit:
Unsere Männer legen auch im Winter nochmal nach. Nach einer guten ersten Hälfte wollte man sich für Teil 2 der Saison nochmal verstärken. Mit Artur kommt ein erfahrener Mann zu uns der eigentlich aufgrund seiner Technik und seiner Ballsicherheit so bekannt ist. Allerdings ist er auch durch seine Körpergröße eine echte Bereicherung für unsere Offensiv Abteilung und wird diese mit Sicherheit trotz seinen 37 Jahren nochmals beleben.
Kommentar des Cheftrainer‘s TimoKornheim: Wir freuen uns sehr auf Arthur. Er unterstützt uns in der Offensive und kann sowohl als klassischer Stürmer, als auch im Mittelfeld eingesetzt werden. Durch seine reichhaltige Erfahrung hilft er unserer jungen Mannschaft nicht nur im Spiel, auch sein Einfluss im Training ist deutlich spürbar!
Kommentar von Arthur Tabler: Nach der letzten Saison bei Angermünde, wollte ich nach langer Zeit etwas ruhiger treten. Hab mich somit für Rüdersdorf entschieden.Leider hat es zwischen mir und dem Trainer nicht funktioniert, somit war ich nach der suche nach einem neuen Verein. Da ich Timo schon lange kenne bin ich zum Training bei der Tsg gewesen und war sofort überzeugt für die Tsg zu Spielen. Das Team hat so viel qualität, da ist mein Ziel ganz klar der Aufstieg.
