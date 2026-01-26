Kreisligist trauert, Winterzugang, Vorstand gewählt

Bei den Vereinen hat sich einiges getan. Was genau ist das?

Das teilt der Verein auf Instagram mit:

Am Freitag fand die ordentliche Mitgliederversammlung mit Vorstandswahlen, traditionell im Hotelrestaurant Stadtmitte, statt.

Dabei standen der Rechenschaftsbericht des bisherigen Vorstandes, viele aktuelle und zukünftige Themen, Ehrungen und die Vorstandsneuwahlen im Mittelpunkt.

Ihr habt folgenden Vorstand für die nächsten zwei Jahre gewählt:

Vorsitzender: Stefan Jaeck

1. stellv. Vorsitzender: Steffen Patiga

2. stellv. Vorsitzender: Steffen Eschholz

Finanzen: René Ziezow

Nachwuchsleiter: Björn Riese

stellv. Nachwuchsleiter & Kinderschutzbeauftragter: Enrico Dörrwand

Protokoll: Robby Gehrke-Kranepuhl

Beisitzer: Jan-Erik Fehlow

Beisitzer: Falco Lehmann

Bemerkenswert hierbei, dass Steffen Eschholz nach 26 Jahren!!! als Nachwuchsleiter dieses Amt an die nächste Generation weitergibt und ab sofort in den stellvertretenden Vorsitz wechselt.

DANKE Eschi!

Für unseren Vorsitzenden Stefan Jaeck werden es am Ende dieser nun für ihn beginnenden 15. Legislaturperiode 30 Jahre!!! als "Präsi" für unseren FSV sein. DANKE Stefan!

