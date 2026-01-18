Kreisligist trauert und ein spannender Transfer

Bei den Vereinen aus Württemberg hat sich einiges getan. Was genau ist das?

HERE WE GO! YASIN CECÜK verstärkt den TV Altenstadt als Spielertrainer in der Saison 2026/27.

Diese Informationen teilt der Verein auf Instagram mit:

Der 34-jährige Allrounder kann auf eine hervorragende Jugendausbildung beim FTSV Kuchen, 1. FC Heidenheim und beim 1. FC Eislingen sowie eine fußballerisch starke Laufbahn im aktiven Bereich zurückblicken. In der Landesliga war er unter anderem für den 1. FC Heiningen, den SC Geislingen und den TSV Bad Boll aktiv.

Neben seinen sportlichen Qualitäten zeichnen ihn insbesondere seine Führungsstärke, Spielintelligenz und sein Einsatzwille aus.

Yasin ist nunmehr seit 2 Jahren beim SV Weidenstetten als Spielertrainer tätig und hat hier auch sein ganzes know how gezeigt und unter Beweis gesetzt.

Der gebürtige Geislinger lebt seit jeher in seiner Heimatstadt und kehrt nun in die Region zurück, um beim TV Altenstadt Verantwortung zu übernehmen – sowohl auf dem Platz als auch daneben.

Für den TV Altenstadt stellt Yasin Ceküc eine echte sportliche und menschliche Bereicherung dar.

Ab der Saison 2026/2027

SV Esperia Italia Neu-Ulm

Diese Informationen teilt der Verein auf Instagram mit:

Mit großer Trauer nehmen wir Abschied von einem langjährigen Teil unseres Vereins. Mirko Bove. Sein Lachen, seine Hilfsbereitschaft und seine Verbundenheit zu Esperia werden uns immer in Erinnerung bleiben. Unser tiefes Mitgefühl gilt seiner Familie, seinen Angehörigen und Freunden. Wir wünschen ihnen in dieser schweren Zeit viel Kraft. Ruhe in Frieden.

