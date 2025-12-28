Kreisligist trauert um Jugendtrainer und Zugang beim Bezirksligisten

Bei den Vereinen aus Württemberg hat sich einiges getan. Was genau ist das?

Weitere Verstärkung für die erste Mannschaft: SpVgg verpflichtet Bilal Rüzgar vom BSV Schwenningen Unser dritter Neuzugang für die Rückrunde heißt Bilal Rüzgar! Der 23‑jährige Außenverteidiger – der zudem flexibel auf der offensiven Außenbahn eingesetzt werden kann – hat seinen Wohnsitz in Trossingen und wechselt vom Landesligisten BSV Schwenningen zur SpVgg. Zuvor spielte er bereits höherklassig für den Türkischen SV Singen, VfR Stockach sowie FC 08 Villingen II. Seine fußballerische Ausbildung erhielt er in der Jugend des FC 08 Villingen. Herzlich Willkommen bei der SpVgg, Bilal – und viel Erfolg!

SV Plüderhausen

Fassungslos und mit tiefer Bestürzung haben wir erfahren, dass unser Freund und Kamerad Savas Yavuz gestern völlig unerwartet verstorben ist. Savas trug unsere Farben in der Jugend, bei den Herren und bei den Alten Herren. Zuletzt war er leidenschaftlicher Trainer unserer D-Jugend und ein tolles Vorbild für die Kinder. Er hinterlässt nicht nur eine große Lücke in der Fußballjugend und in der Trainerschaft. Auch sein Engagement und seine Ideen außerhalb des Trainings, mit denen er unsere Jugend und unseren Verein weiterbrachte, werden uns sehr fehlen. Vor allem aber wird er uns als Mensch und guter Freund für immer fehlen.

