Kreisligist trauert um Ex-Präsident und neues Spielertrainer-Duo

– Foto: FuPa-Grafik

Bei den Vereinen aus Württemberg hat sich einiges getan. Was genau ist das?

Mit ihm verliert der Verein eine engagierte Persönlichkeit, die sich mit großem Einsatz für die Gemeinschaft einsetzte und den Verein maßgeblich mitgestaltete.

Der NK Zagreb Sindelfingen trauert um Ivan Lucic. Der Funktionär war sowohl im Vorstand der Fußballabteilung aktiv als auch Präsident des Gesamtvereins und prägte das Vereinsleben über viele Jahre hinweg.

Die Verantwortlichen und Mitglieder werden ihm ein ehrendes Andenken bewahren.

Das tief empfundene Mitgefühl gilt seiner Familie, seinen Angehörigen und allen Wegbegleitern. Ruhe in Frieden, Ivan Lucic.

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SGM Hopfau/Leinstetten

Die SGM Hopfau/Leinstetten stellt frühzeitig die Weichen für die kommende Saison. Der Kreisligist aus der Kreisliga B3 Nordschwarzwald hat mit Roman Rieger und Alexander Plicht ein neues Spielertrainerduo für die Saison 2026/27 verpflichtet.

Beide übernehmen die Mannschaft gleichberechtigt und bringen neben langjähriger Spielerfahrung auch erste Trainererfahrungen aus dem Jugendbereich mit. Gemeinsam standen sie viele Jahre für den SV Oberiflingen auf dem Platz, zudem sammelte Rieger höherklassige Erfahrung beim FC Holzhausen.

Die enge Verbindung und Eingespieltheit der beiden soll nun auch an der Seitenlinie zum Vorteil werden. Bei der SGM erwartet sie eine intakte Mannschaft und ein stabiles Umfeld.

Im Verein zeigt man sich entsprechend zufrieden und setzt auf neue Impulse sowie eine nachhaltige Weiterentwicklung des Teams.

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