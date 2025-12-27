Kreisligist trauert um ehemaligen Spieler und Bezirksliga-Zugang

Bei den Vereinen aus Württemberg hat sich einiges getan. Was genau ist das?

Der VfB Obertürkheim kann zur Rückrunde einen weiteren Neuzugang vermelden: Liban Brando Mohammed wechselt offiziell vom SKV Palästina zu den Blau-Weißen. Der 24-jährige Stürmer bringt ein spannendes Profil mit nach Obertürkheim. Als großer und robuster Angreifer überzeugt Liban vor allem durch seine körperliche Präsenz, Durchsetzungsstärke und seinen starken Torabschluss. In der Bezirksliga sammelte er bereits wertvolle Erfahrungen und war damit auch höherklassig unterwegs, was ihn zu einer wichtigen Verstärkung für die Offensive macht. Besonders seine enorme Schusskraft ist eine seiner größten Waffen – immer wieder stellte er gegnerische Torhüter vor große Probleme und ließ sie bei seinen Abschlüssen nicht selten chancenlos aussehen. Der VfB Obertürkheim freut sich sehr über diesen Transfer und ist überzeugt, dass Liban Brando Mohammed mit seinen Qualitäten sportlich wie auch menschlich hervorragend ins Team passt. Willkommen beim VfB Obertürkheim, Liban! Wir wünschen dir einen erfolgreichen Start und viele Tore im blau-weißen Trikot.

Ihr habt auch News oder Besonderheiten? Dann schreibt uns gerne per E-Mail an wuerttemberg@fupa.net oder über Instagram an @fupa_wuerttemberg

Türkspor Nürtingen

Wir freuen uns, unseren 3. Neuzugang für die Rückrunde bekanntzugeben: Alperen Nehir verstärkt ab sofort den Türkspor Nürtingen! Alperen kommt vom Verbandsligisten FC Esslingen. Seine letzten Stationen waren FC Esslingen und JC Donzdorf. In der Jugend spielte er beim 1. FC Heidenheim, wo er zuletzt in der A-Junioren Bundesliga als Kapitän das Team anführte. Wir freuen uns sehr, dass du uns auf unserem Weg begleitest und können es kaum erwarten, dich bald in unseren Farben auf dem Platz zu sehen! Willkommen bei Türkspor Nürtingen, Alperen!

FC Spraitbach

Unerwartet und tief betroffen mussten wir die traurige Nachricht zur Kenntnis nehmen, dass kurz vor Weihnachten unser ehemaliger FCS Spieler Kevin Mahler mit 33 Jahren verstorben ist.

Sein viel zu früher Tod hat uns alle sehr schockiert und unfassbar traurig gemacht. Unser Mitgefühl in diesen schweren Stunden gilt seiner Familie und den Angehörigen. Wir werden seine freundschaftliche und erfrischende Art sehr vermissen.

Ruhe in Frieden, Kevin

Deine FCS-Familie

