Kreisligist trauert, Trainer verlängert und Rückkehrer

Bei den Vereinen aus Württemberg hat sich einiges getan. Was genau ist das?

Diese Informationen teilt der Verein auf Instagram mit:

Ruhe in Frieden Thomas Dauner! Unser Ehrenfan, der uns unterstützte, wann er konnte, ist traurigerweise am Samstag verstorben. Du bleibst immer ein Teil von uns!

Ihr habt auch News oder Besonderheiten? Dann schreibt uns gerne per E-Mail an wuerttemberg@fupa.net oder über Instagram an @fupa_wuerttemberg

SK Fichtenberg II

Matthias Kübler für die II. Mannschaft reaktiviert! Wir freuen uns, dass Matthias Kübler ab sofort wieder für die SKF aufläuft. Matze durchlief bereits die gesamte SKF-Jugend mit Ausnahme eines kurzen Gastspiels bei den Sportfreunden Schwäbisch Hall. Aufgrund wohnlicher und beruflicher Gegebenheiten musste er seine aktive Karriere 2019 vorzeitig beenden. Umso glücklicher sind wir, dass sich Matze ab sofort wieder der Viechberg-Elf anschließen wird! Willkommen zurück, Matze!

SV Gebersheim

Trainerverlängerung fix! Der SV Gebersheim setzt weiterhin auf Kontinuität: Trainer Kai Liedtke verlängert für die Saison 2026/2027! Der eingeschlagene Weg soll konsequent weitergegangen werden. Mannschaft, Trainerteam und Verein ziehen an einem Strang – mit klarer Idee, viel Engagement und gemeinsamer Vision für die Zukunft. Wir freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit und die nächsten Schritte mit Kai an der Seitenlinie!

