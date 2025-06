Kreisligist SV Eichsel verzichtet auf die Aufstiegsspiele

Die Fußballsaison in der Bezirksliga sowie den Kreisligen A und B steht vor dem Abschluss. Klar ist: Der SV Eichsel wird keine Relegation spielen.

Auf Nachfrage verweist SVE-Abteilungsleiter Julian Rach auf den bevorstehenden personellen Umbruch. Patrick Baumgartner (TuS Binzen), Antonio Di Pasquale (voraussichtlich SV Herten) und Florian Thies (FC 08 Bad Säckingen) verlassen den Club, ein Quartett um Kapitän Alexander Gött beendet seine Laufbahn. Da es sich praktisch ausnahmslos um Leistungsträger handele, werde die nächste Saison schon in der Kreisliga A eine Herausforderung. Nach einer Sitzung am Dienstag "hat sich die Mannschaft entschlossen, die Relegation nicht zu spielen", erklärt Rach.

Das Saisonfinale in der Bezirksliga sowie den Kreisligen A und B bietet fast durchweg Spannung im Auf- und Abstiegskampf. Eine Fußballmannschaft hat sich derweil aus dem Aufstiegsrennen zurückgezogen. Wie Staffelleiter Armin Schauer, im Bezirk für die Relegationsspiele verantwortlich, der BZ bestätigt, hat der SV Eichsel, Tabellenzweiter der Kreisliga A West, seinen Verzicht auf die Aufstiegsspiele erklärt.

Sollte Eichsel die Runde auf Rang zwei beenden, rückt der Tabellendritte in die Aufstiegsspiele nach. Der FC Kandern (3.), der TuS Efringen-Kirchen (4.) und die Spvgg. Bamlach-Rheinweiler (5.) können noch den zweiten Platz erobern. Der Rangsechste SV Schopfheim – Mitte März noch Tabellenletzter – hätte die Chance, bei einer Eichsler Vizemeisterschaft über den noch möglichen Sprung auf Platz drei die Aufstiegsspiele zu erreichen. Der SVS liegt drei Punkte hinter Kandern und weist die bessere Tordifferenz auf.

Erreicht derweil Bamlach-Rheinweiler die Aufstiegsspiele, würde es kompliziert werden. Die Spvgg. ist mit dem VfR Bad Bellingen zum FC Bad Bellingen fusioniert. Das Kreisliga-A-Team fungiert künftig als zweite Mannschaft und könnte als FCBB II am Ende nur in die Bezirksliga aufsteigen, wenn das erste FCBB-Team in der Landesliga bleibt. Dies wiederum könnte jedoch erst feststehen, wenn die Aufstiegsspiele zur Bezirksliga bereits begonnen haben. Offen ist noch, ob daraus ein Sonderfall entstehen würde. Der Bezirk wartet zunächst den Ausgang des letzten Kreisliga-Spieltages ab.