Kreisligist startet mit neuem Trainer und neun Zugängen

Der SV Weidenstetten startet in der Kreisliga A2 Donau/Iller mit Patryk Brachmann als neuem Trainer in die Saison. Der Coach kommt aus dem Langenauer Umfeld und bringt eine umfangreiche Bilanz mit. Gleichzeitig verändert sich der Kader deutlich: zehn Zugänge, drei Abgänge und der Blick auf mehr Stabilität prägen den Sommer.
Brachmann war in den vergangenen Jahren vor allem beim TSV Langenau tätig. Dort arbeitete er in der Bezirksliga Donau/Iller mehrfach als Co-Trainer und zuvor auch als spielender Co-Trainer. Insgesamt stehen in seiner Trainerbilanz 104 Spiele, 51 Siege, 22 Unentschieden und 31 Niederlagen. Diese Erfahrung soll dem SV Weidenstetten helfen, die Mannschaft in der Kreisliga A2 weiter zu festigen. Neben seiner Trainerrolle ist Brachmann auch als Zugang von der SGM Langenau geführt.
Der Kader wurde breit ergänzt. Jens Stöckle kommt vom SV Asselfingen, Fatih Soyyigit, Timo Bemsel und Ozan Aras wechseln wie Brachmann von der SGM Langenau nach Weidenstetten. Daniel Dewein kommt vom TSV Neu-Ulm, Jakob Heinz von der SGM JF Langenau. Daniel Schneider und Jan Mahnkopf stoßen von der SGM Langenau II dazu, Seedy Barrow kommt von den Sportfreunden Bronnen. Angaben zu Alter, Position oder konkreter Rolle liegen nicht vor, entsprechend bleibt die Einordnung auf die zusätzliche Breite und neue Optionen im Kader beschränkt.
Drei Spieler verlassen den Verein. Yasin Çeküç wechselt zum TV Altenstadt, Nicola Orlando zum SV Croatia 2012 Geislingen und Jean Jaques Baptiste Mala Ovaga zum FC Neenstetten. Weitere Leistungsdaten wurden nicht genannt.
Sportlich bewegte sich Weidenstetten zuletzt in der Kreisliga A2 im unteren Tabellenbereich. Nach Platz acht in der Saison 2025/26 ist für 2026/27 Rang 13 vermerkt. Zuvor belegte der SVW 2024/25 ebenfalls Platz 13. Der letzte große Erfolg war die Meisterschaft in der Kreisliga B1 Donau/Iller 2022/23. Unter Brachmann soll nun wieder mehr Konstanz entstehen.