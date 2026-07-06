Kreisligist startet mit neuem Trainer und neun Zugängen

– Foto: Lisa Schlumberger

Der SV Weidenstetten startet in der Kreisliga A2 Donau/Iller mit Patryk Brachmann als neuem Trainer in die Saison. Der Coach kommt aus dem Langenauer Umfeld und bringt eine umfangreiche Bilanz mit. Gleichzeitig verändert sich der Kader deutlich: zehn Zugänge, drei Abgänge und der Blick auf mehr Stabilität prägen den Sommer.

Brachmann war in den vergangenen Jahren vor allem beim TSV Langenau tätig. Dort arbeitete er in der Bezirksliga Donau/Iller mehrfach als Co-Trainer und zuvor auch als spielender Co-Trainer. Insgesamt stehen in seiner Trainerbilanz 104 Spiele, 51 Siege, 22 Unentschieden und 31 Niederlagen. Diese Erfahrung soll dem SV Weidenstetten helfen, die Mannschaft in der Kreisliga A2 weiter zu festigen. Neben seiner Trainerrolle ist Brachmann auch als Zugang von der SGM Langenau geführt.

Der Kader wurde breit ergänzt. Jens Stöckle kommt vom SV Asselfingen, Fatih Soyyigit, Timo Bemsel und Ozan Aras wechseln wie Brachmann von der SGM Langenau nach Weidenstetten. Daniel Dewein kommt vom TSV Neu-Ulm, Jakob Heinz von der SGM JF Langenau. Daniel Schneider und Jan Mahnkopf stoßen von der SGM Langenau II dazu, Seedy Barrow kommt von den Sportfreunden Bronnen. Angaben zu Alter, Position oder konkreter Rolle liegen nicht vor, entsprechend bleibt die Einordnung auf die zusätzliche Breite und neue Optionen im Kader beschränkt.