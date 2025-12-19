Kreisligist sichert sich Verbandsliga-Erfahrung und weitere Transfers

Bei den Vereinen und Bezirken aus Württemberg hat sich einiges getan. Was genau ist das?

Dieser Transfer wurde auf FuPa eingetragen:

Mit Eren Berkan Yilmaz wechselt ein 23-jähriger Mittelfeldspieler nach Ottenbronn. Trotz seines jungen Alters hat der Akteur bereits über 20 Spiele in der Landesliga und ebenso viele Spiele in der Bezirksliga gesammelt. Seit dem letzten Winter spielte Yilmaz für den SV Althengstett in der Bezirksliga Nordschwarzwald. Zuvor spielte er für den TV Darmsheim in der Landesliga Württemberg, Staffel 2. Mit Ottenbronn verstärkt er nun den Elften der Bezirksliga Nordschwarzwald im Kampf um den Klassenerhalt.

+++

Ihr habt auch News oder Besonderheiten? Dann schreibt uns gerne per E-Mail an wuerttemberg@fupa.net oder über Instagram an @fupa_wuerttemberg

+++

FC Viktoria Backnang

Dieser Transfer wurde auf FuPa eingetragen:

Nach dem Aufstieg in die Kreisliga A2 Rems/Murr/Hall war der FC Viktoria Backnang mit großen Ambitionen gestartet. Nun steht der ehemalige Verbandsligist allerdings tief im Kampf um den Klassenerhalt. Zur Rückrunde verstärken sich die Backnanger dennoch mit einem Rückkehrer. Mit Samed Haber kehrt ein 25-jähriger Angreifer zurück, der zuletzt für den TSV Nellmersbach in der Bezirksliga Rems/Murr/Hall am Ball war. Beim VfB Neckarrems sammelte Haber bereits Erfahrung in der Verbandsliga.

+++

Ihr habt auch News oder Besonderheiten? Dann schreibt uns gerne per E-Mail an wuerttemberg@fupa.net oder über Instagram an @fupa_wuerttemberg

+++

TSG Salach

Dieser Transfer wurde auf FuPa eingetragen:

Zur zweiten Saisonhälfte der Bezirksliga Neckar/Fils verstärkt sich die TSG Salach und verpflichtet dazu Niklas-Julian Daniel vom FC Donzdorf. Der 22-jährige Mittelfeldmann spielte bereits bis 2024 für Salach und kehrt nun aus Donzdorf zur TSG zurück.

+++

Ihr habt auch News oder Besonderheiten? Dann schreibt uns gerne per E-Mail an wuerttemberg@fupa.net oder über Instagram an @fupa_wuerttemberg

+++