Kreisligist sichert sich Verbandsliga-Erfahrung fürs Mittelfeld Die Spvgg Weil der Stadt holt Dennis Chirivi von Landesligist TV Oeffingen. von red · Heute, 13:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: TSF Ditzingen / Verein

Die Spvgg Weil der Stadt hat ihren Kader für die neue Saison mit einem höherklassig erfahrenen Mittelfeldspieler verstärkt. Dennis Chirivi wechselt vom TV Oeffingen zum Kreisligisten. Der 24-Jährige kann bereits auf Einsätze in der Verbands- und Landesliga zurückblicken und soll zusätzliche Qualität ins Team bringen.

Über 100 Spiele in seiner bisherigen Laufbahn Chirivi wurde unter anderem beim SGV Freiberg ausgebildet und sammelte anschließend vor allem beim TV Pflugfelden wichtige Erfahrungen im Aktivenbereich. In der Landesliga-Saison 2021/22 gehörte er dort zum Stammpersonal und verbuchte in 35 Einsätzen drei Tore sowie zehn Vorlagen. Anschließend führte ihn sein Weg zum TV Oeffingen und TSV Heimerdingen. Für Oeffingen gelangen ihm 2022/23 in 22 Landesligaspielen zwei Treffer. In der Saison 2024/25 folgte mit dem Wechsel zum TV Echterdingen sogar der Sprung in die Verbandsliga, wo Chirivi dreimal eingesetzt wurde. Danach spielte er für Pflugfelden sowie den AKV B.G. Ludwigsburg, ehe er zuletzt noch einmal für Oeffingen in der Landesliga auflief.

Insgesamt stehen für den Mittelfeldspieler 103 erfasste Partien mit neun Toren und 14 Vorlagen zu Buche. Damit erhält Weil der Stadt einen Akteur, der trotz seines jungen Alters bereits umfangreiche Erfahrung oberhalb der Kreisliga gesammelt hat. Zahlreiche Veränderungen im Kader Chirivi ist einer von insgesamt neun Sommerzugängen. Neben ihm schließen sich unter anderem Martin Kummer vom VfL Ostelsheim, Hakan Öztürk vom SV Gebersheim, Elion Haradini von der SKV Rutesheim II und Eleftherios Avraam vom AKV B.G. Ludwigsburg der Spvgg an. Mit Christian Seeber kommt zudem ein neuer Trainer von der Spvgg Warmbronn.