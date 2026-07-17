Kreisligist sichert sich Oberliga-Erfahrung und weitere Transfers

– Foto: Michael Bates

NK Croatia Bietigheim aus der Kreisliga A3 Enz/Murr verstärkt die linke Außenbahn mit Simi. Der dynamische Schienenspieler wechselt vom FV Löchgau II ins Ellental und soll künftig die linke Seite beleben. Mit Tempo, Laufstärke und Offensivdrang bringt er wichtige Eigenschaften für das Spiel über außen mit. Für NK Croatia ist Simi der nächste Neuzugang der laufenden Kaderplanung. Der Verein setzt auf seine Energie und wünscht ihm eine erfolgreiche sowie verletzungsfreie Saison in Rot.

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TSV Altensteig

Der TSV Altensteig aus der Kreisliga A1 Nordschwarzwald verstärkt seine Offensive mit Semih Emirzeoğlu. Der erfahrene Offensivspieler wechselt vom FC Gärtringen nach Altensteig und bringt reichlich höherklassige Erfahrung mit. Unter anderem war er für Calcio Leinfelden-Echterdingen in der Oberliga sowie für den SV Böblingen in der Landesliga aktiv. In der vergangenen Saison erzielte Emirzeoğlu 40 Tore in 21 Spielen und stellte damit seine Torgefahr eindrucksvoll unter Beweis. Der TSV setzt auf seine Qualität, Erfahrung und Abschlussstärke.

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ASGI Schorndorf

ASGI Schorndorf aus der Kreisliga B1 Rems/Murr/Hall verstärkt die Defensive mit Vasilios Kousiantas. Der Innenverteidiger wechselt vom SC Urbach zur ASGI und bringt Führungsqualitäten, Schnelligkeit, Ruhe am Ball, einen starken ersten Kontakt sowie präzise lange Bälle mit. Kousiantas fühlt sich bereits gut aufgenommen und möchte mit der Mannschaft erfolgreich sein, den Aufstieg angreifen und den Spaß am Fußball bewahren. Für Schorndorf ist er ein Zugang, der Stabilität und Qualität in die Abwehr bringen soll.

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