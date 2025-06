Kreisligist sichert sich Erfahrung aus der vierten serbischen Liga

Bei den Vereinen aus Württemberg hat sich einiges getan. Was genau ist das?

Filip Primorac kehrt zurück! Der TSV Rudersberg freut sich sehr, die Rückkehr von Filip Primorac bekanntzugeben. Der 18-jährige Verteidiger wechselt vom SV Allmersbach zurück an seine alte Wirkungsstätte und wird ab sofort sowohl in der A-Jugend als auch bei den Aktiven zum Einsatz kommen. Filip bringt trotz seines jungen Alters bereits wertvolle Erfahrung mit und ist sowohl sportlich als auch menschlich eine echte Bereicherung für den Verein. Seine Rückkehr zeigt, dass der TSV Rudersberg nicht nur ein Ausbildungsverein, sondern auch eine sportliche Heimat für viele Spieler bleibt. Wir heißen Filip herzlich willkommen zurück und freuen uns auf viele erfolgreiche Spiele in Grün-Weiß! Willkommen zurück beim TSV, Filip!

