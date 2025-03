Kreisligist setzt trotz schwieriger Lage auf sein Trainerteam

Trotz schwieriger sportlicher Zwischenbilanz setzt die Zweite des SSV Steinach-Reichenbach auf Kontinuität an der Seitenlinie – Marco Pfisterer und Ruben Frey bleiben über die laufende Saison hinaus im Amt.

Der aktuelle 13. Tabellenplatz in der Kreisliga B3 Rems/Murr/Hall spiegelt die Herausforderungen der vergangenen Monate wider. Verletzungspech, Formschwankungen und fehlende Konstanz in der Kaderbesetzung haben den Start in die Saison erschwert. Trotzdem erkennt man beim SSV das Potenzial im Kader – und möchte dieses mit einem eingespielten Trainerduo langfristig entfalten.

Rückendeckung von der sportlichen Leitung