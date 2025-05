Kreisligist setzt im Abstiegskampf auf Kontinuität

Vertrag verlängert – Zeichen gesetzt Trotz sechs Punkten Rückstand auf das rettende Ufer hat sich die Spvgg Rommelshausen frühzeitig zur Verlängerung mit Trainer Rifaat Al-Shammaa entschieden. Auch Co-Trainer Robert Schmidlin bleibt im Amt. Damit setzt der Verein auf Kontinuität in einer Phase, in der die sportliche Lage alles andere als stabil ist. Die Entscheidung unterstreicht das Vertrauen in das Trainerteam und die Hoffnung, den Abstieg trotz der aktuell schwierigen Ausgangslage noch abwenden zu können.

Schicksalswochen im Mai Die kommenden Wochen könnten über den Verbleib in der Liga entscheiden. Zwar steht zunächst ein schweres Auswärtsspiel beim Tabellenvierten SV Hertmannsweiler an, doch die wirklich entscheidenden Begegnungen folgen im Mai.

Klassenerhalt weiter in eigener Hand

Trotz der negativen Bilanz ist der Rechenschieber für Rommelshausen noch nicht nutzlos: Die direkte Konkurrenz ist greifbar nahe, die entscheidenden Spiele stehen noch bevor. Der Klassenerhalt liegt weiterhin in eigener Hand – allerdings nur unter der Voraussetzung, dass die Mannschaft in den direkten Duellen liefert. Für das Team um Trainer Al-Shammaa gilt es, die defensive Anfälligkeit zu reduzieren und gleichzeitig offensiv weiter produktiv zu bleiben.

Ein klares Zeichen an die Mannschaft

Mit der frühzeitigen Vertragsverlängerung setzt der Verein ein bewusstes Signal an die Mannschaft: Das Vertrauen in Trainer und Konzept bleibt auch in einer sportlich schwierigen Phase bestehen. Rifaat Al-Shammaa, der das Team zum Aufstieg führte, genießt intern weiterhin hohes Ansehen. Die Verlängerung soll auch zusätzliche Motivation freisetzen – bei Spielern, Verantwortlichen und im Umfeld.

Abstiegskampf mit Perspektive

Rommelshausen kämpft gegen den Abstieg, aber nicht gegen die eigene Struktur. Im Gegenteil: Der Verein zeigt mit der Vertragsverlängerung, dass sportliche Krise und Planung nicht im Widerspruch stehen müssen. Der eingeschlagene Weg mit Al-Shammaa und Schmidlin soll über das Saisonende hinaus fortgeführt werden – unabhängig von der Ligazugehörigkeit.