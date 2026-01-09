Als Ruhepol hat TSV-Trainer Thomas Rotherbl die nötigen Stellschrauben für den Aufschwung ausgekundschaftet. – Foto: Sro

Kreisligist schafft nach Fehlstart Trendwende mit Beharrlichkeit Kreisliga München 3 Verlinkte Inhalte Kreisliga 3 Steinhöring Thomas Rotherbl

Der TSV Steinhöring hat sich nach fünf Niederlagen gefangen. Doch der Kader altert, und Trainer Rotherbl braucht dringend Verstärkung.

Steinhöring – Der TSV Steinhöring spielt seit dieser Fußballsaison erstmalig in der Kreisliga München 3, wo auch der FC Phönix München beheimatet ist. Den Phönix im Namen könnten die Münchener jedoch eigentlich auch an Steinhöring abtreten. Denn nach einem katastrophalen Saisonstart hat sich die selbst ernannte „Macht von der Ebrach“ wie der mythische Vogel aus der Asche von fünf Niederlagen aus den ersten sechs Spielen erhoben. Nach einer gegen Baldham-Vaterstetten gestarteten Serie von sechs Siegen in den letzten sieben Partien hat sich die Mannschaft von Trainer Thomas Rotherbl bis zur Winterpause auf Platz acht hochgearbeitet und sich immerhin sechs Punkte Polster zur Abstiegszone angefressen.

Auch als es am Anfang gar nicht lief, hielt Rotherbl stets an seinem Kurs fest und glaubte an den eingeschlagenen Weg: „Ich habe nie daran gezweifelt, dass wir die Klasse für die Kreisliga haben. Ich habe zu Saisonbeginn schon gesagt, dass wir uns umstellen müssen. Es ging darum, weniger Fehler zu machen, und die eigenen Chancen zu nutzen. Fehler wurden in der Tat schneller bestraft, aber ich hatte immer das Vertrauen, dass die Jungs, die bei uns spielen, auf jeden Fall Kreisliganiveau haben.“ Für die Wende war es letztendlich entscheidend, dass der Trainer das getan hat, was ihm nur die Wenigsten geraten haben: „Die Trainingsinhalte sind immer gleich geblieben. Wir haben aber geschaut, dass wir noch mehr Intensität hineinbekommen, darauf habe ich großen Wert gelegt und das in jeder Trainingswoche eingefordert.“ Steinhöring hat weiterhin spielerische Lösungen gesucht und sich nicht nur hinten reingestellt: „Das ist nicht unser Spiel.“