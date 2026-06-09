Kreisligist rüstet nach: Auch ein Verbandsliga-Verteidiger kommt Der FC Hohenacker aus der Kreisliga A1 Rems/Murr/Hall präsentiert mehrere spannende Zugänge. von red · Heute, 22:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: Joachim Koschler / Verein

Der 1. FC Hohenacker richtet nach Platz zehn in der Kreisliga A1 Rems/Murr/Hall den Blick früh auf die neue Saison. Mit mehreren namhaften Zugängen stellt sich der Kreisligist breiter auf. Erfahrung aus Landesliga, Bezirksliga und Kreisliga soll dem Team zusätzliche Stabilität, Qualität und Durchschlagskraft verleihen im Kampf um bessere Platzierungen.

Eldin Sadikovic zählt dabei zu den auffälligsten Personalien. Der Verteidiger kommt mit Erfahrung aus Verbandsliga und Landesliga, unter anderem vom TSV Weilimdorf, dem TV Oeffingen, dem SV Fellbach und dem Nachwuchs des VfR Aalen. In seiner bisherigen Laufbahn stehen 139 Spiele und sechs Tore. Auch Selvin Sadikovic erweitert die Möglichkeiten im Mittelfeld. Der 26-Jährige spielte zuletzt beim SV Perouse und war zuvor unter anderem für den VfB Neckarrems, den TV Oeffingen und die TSG Backnang aktiv. Seine Stationen zeigen, dass Hohenacker zusätzliche Breite und Flexibilität ins Zentrum holen will.

Für mehr Durchschlagskraft im Angriff soll Nicola Heyduk sorgen. Der Offensivspieler bringt eine starke Quote mit: 136 Spiele, 61 Tore und elf Assists stehen in seiner Bilanz. Besonders bei Unterweissach und der SG Weinstadt zeigte er regelmäßig seine Torgefahr. Damit bekommt der 1. FC Hohenacker einen Angreifer, der seine Qualitäten in der Region bereits mehrfach nachgewiesen hat. Auch defensiv legt der Verein nach. Valentin Schulze kommt mit 165 Spielen Erfahrung und Stationen beim SSV Steinach-Reichenbach sowie beim FSV Waiblingen. Er soll der Abwehr zusätzliche Stabilität geben. Im Tor verstärkt Nick Wagner den Kader. Der 28-Jährige bringt Erfahrung von der SG Schorndorf, dem SC Korb und dem SV Hegnach mit und kommt auf 88 Einsätze.