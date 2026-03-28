Kreisligist reagiert nach Trainerrücktritt und Finalort gesucht

– Foto: Joachim Koschler

Bei den Vereinen aus Württemberg hat sich einiges getan. Was genau ist das?

Eine Uhrzeitverlegung gibt es in der B4 zu vermelden:

In der B1 wurde die Begegnung

TSG Buhlbronn – FC JAT Fellbach, bisher: 12.04.2026, auf den 11.04.2026, 17:00 Uhr verlegt.

+++

Ihr habt auch News oder Besonderheiten? Dann schreibt uns gerne per E-Mail an wuerttemberg@fupa.net oder über Instagram an @fupa_wuerttemberg

+++

TSV Mähringen

Beim TSV Mähringen kommt es nach dem Rücktritt von Trainer Uli Ruoff zu einer Neuordnung auf der Trainerposition. Der Kreisligist aus der Kreisliga A2 Alb reagiert damit kurzfristig und setzt bis zum Saisonende auf eine interne Lösung.

Der bisherige spielende Co-Trainer Aziz Bouali übernimmt ab sofort das Amt des Cheftrainers. Unterstützt wird er von Kapitän und Trainer-Lizenzinhaber Christian Rümmele. Zusätzlich stehen die Abteilungsleiter Robert Michnia und Benny Maier an den Spieltagen an der Seitenlinie.

Parallel dazu laufen die Planungen für die kommende Saison bereits weiter. Wie vorgesehen wird Esad Huskic im Sommer das Traineramt übernehmen.

Der Verein bedankt sich ausdrücklich bei Uli Ruoff für seine geleistete Arbeit und sein Engagement.

+++

Ihr habt auch News oder Besonderheiten? Dann schreibt uns gerne per E-Mail an wuerttemberg@fupa.net oder über Instagram an @fupa_wuerttemberg

+++

Fußballbezirk Enz/Murr

Die Partien für das Halbfinale im AZ FITNESS Bezirkspokal am 9.4. stehen fest.

In den Partien SV Salamander Kornwestheim vs. TSV Heimsheim und TSV Grünbühl vs. TSV Münchingen spielen die Herren die Teilnehmer für das Finale aus.

Hier stehen bei den Frauen bereits der TSV Münchingen IIi und der SV Horrheim bereits fest. Gespielt wird das Finale an Christi Himmelfahrt, Donnerstag 14.5.2026 in ?? - Der Endspielort steht noch nicht fest und interessierte Vereine können sich ab sofort um die Ausrichtung der Finalspiele um den AZ FITNESS Bezirkspokal Enz/Murr bewerben. Voraussetzung ist ein Rasenspielfeld, genügend Umkleidekabinen für die Mannschaften, Parkmöglichkeiten und den Willen, eine solche Veranstaltung gut durchzuführen.

Bewerbungen sind bitte bis 15.04.2026 über das Postfach an mich zu richten.

Ingo Ernst

Bezirksvorsitzender

Fußballbezirk Enz/Murr

+++

Ihr habt auch News oder Besonderheiten? Dann schreibt uns gerne per E-Mail an wuerttemberg@fupa.net oder über Instagram an @fupa_wuerttemberg

+++