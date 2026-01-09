Kreisligist qualifiziert sich souverän - SC Melle zittert sich weiter

Überraschende Ergebnisse, spannende Spiele und faustdicke Überraschungen am ersten Vorrunden-Spieltag des Hallen-Masters in der voll besetzten Belmer Sporthalle am Heideweg.

Der TUS Bad Essen war mit drei Siegen aus drei Spielen das Maß aller Dinge und qualifizierte sich als Sieger der Gruppe A souverän für die Endrunde am Sonntag. Nach schwachen Auftakt konnte sich der Landesligist SC Melle 03 in letzter Sekunde durch das bessere Torverhältnis gegenüber dem SV Quitt Ankum für die Endrunde qualifizieren. Auch der SC Glandorf erreichte in der Gruppe B ungeschlagen den Gruppensieg und nimmt ebenso an der Endrunde teil wie der TSV Wallenhorst, der in letzten Spiel nach Rückstand gegen den SVT Bramsche die Nerven behielt und das entscheidende Spiel noch drehen konnte.

Hallen-Masters Gruppe A

Quitt Ankum - SSC Dodesheide II 5:0

Pascal Koddenberg brachte den SV Quitt Ankum mit dem ersten Turniertreffer gegen SSC Dodesheide II mit 1:0 in Führung.

In der restlichen zweiminütigen Spielzeit legten Alexander Egelmann, Louis Struckmann und Dennis Morast mit einem Doppelpack

zum 5:0-Kantersieg nach.

TUS Bad Essen - SC Melle 03 2:1

Anschließend drehte Kreisligist TUS Bad Essen die Führung des Meller Angreifers Dominik Seeberg durch Treffer von Maximillian Rust und Johannes Pötter

und sorgten mit dem 2:1-Sieg gegen den Landesligisten bereits im zweiten Spiel des Turniers für eine faustdicke Überraschung.

SC Melle 03 - SV Quitt Ankum 2:2

In einem wilden Spiel brachten Dominik Seeberg und Laurens Osterhold den SC Melle 03 gegen SV Quitt Ankum mit 2:0 in Führung. Nach einer zweiminütigen Zeitstrafe gegen Fabrice Esders gelang Paul Eberhard der Anschlußtreffer und kurz vor dem Ende Jonas Finke der 2:2-Ausgleich für Quitt Ankum. Der Landesligist nach dem zweiten Spiel noch ohne Sieg und SV Quitt Ankum auf dem Weg in die Endrunde.

TUS Bad Essen - SSC Dodesheide II 2:0

Der TUS Bad Essen sicherte sich mit dem 2:0-Erfolg durch Tore von Niklas Frütel und Tobias Frütel und dem zweiten Dreier nach dem zweiten Spiel bereits die Teilnahme an der Endrunde.

SC Melle 03 - SSC Dodesheide II 9:1

Im Spiel des SC Melle 03 gegen SSC Dodesheide II drehten beide Team von Beginn auf und nach drei Minuten führte der Landesligist durch Tore von Lasse Horstmann und Paul Plückebaum bei einem Gegentreffer von Stephen Arigbodi mit 2:1. Am Ende gewann der übermächtige Landesligist gegen das Kreiliga-Team mit 9:1-Toren und schob sich in der Tabelle aufgrund des besseren Torverhältnisse am SV Quitt Ankum vorbei auf den zweiten Tabellenplatz.

SV Quitt Ankum - TUS Bad Essen 0:2

Im letzten und entscheidenden Spiel der Gruppe B benötigte der SV Quitt Ankum zum Weiterkommen unbedingt zumindest einen Punkt. Am Ende siegte der TUS Bad Essen allerdings durch Treffer von Niklas Frütel und Maximillian Rust mit 2:0 Toren.

Kreisligist TUS Bad Essen als Gruppensieger und Landesligist SC Melle 03 erreichten die Endrunde am Sonntag.

Hallen-Masters Gruppe B

SC Glandorf - TSV Wallenhorst 3:1

Bezirksligist Glandorf im ersten Spiel gegen TSV Wallenhorst mit einem Blitzstart durch Tore von Narendorf, Brockmeyer und Trenntmann nach sechs Minuten zur 3:0-Führung, Wallenhorst gelang durch Nick Hentze lediglich noch eine Ergebniskosmetik zum 1:3-Endstand.

SSC Dodesheide - SVT Bramsche 1:1

Addi-Vetter-Cup-Sieger SSC Dodesheide kassierte gegen den starken SVT Bramsche aus der 1. Kreisklasse einen frühen Gegentreffer durch Mustafa Aytac. Trotz intensiver Angriffsbemühungen gelang dem Flottmann-Team durch Finn Zwartscholten lediglich noch der Ausgleichstreffer und musste gegen den Bramscher Underdog gleich zu Beginn einen Punktverlust hinnehmen.

SSC Dodesheide - TSV Wallenhorst 2:2

Auch gegen den TSV Wallenhorst tat sich der SSC Dodesheide schwer und sicherte sich erst durch einen von Nikola Milosevic verwandelten Strafstoß in der Schlußminute einen Punkt beim 2:2-Unentschieden

SC Glandorf - SVT Bramsche 3:0

Der SC Glandorf lies auch gegen SVT Bramsche wenig anbrennen und sicherte sich durch Tore Leon Narendorf, Felix Trentmann und Hans-Heinrich Strunz mit 3:0 und sicherte sich vorzeitig die Teilnahme an der Endrunde.

SSC Dodesheide - SC Glandorf 1:1

Im letzten Spiel der Gruppe B spielte der SSC Dodesheide im Ligaduell gegen den SC Glandorf nur 1:1-unentschieden.

Luciano Faraci gelang die frühe Führung die Jokob Brockmeyer mit seinem Treffer zum 1:1 egalsieren konnte. Nur durch

eine Unentschieden im letzten Spiel der Gruppe B zwischen TSV Wallenhorst und dem SVT Bramsche konnte sich der

der Vetter-Cup-Sieger noch für die Endrunde qualifizieren.

SVT Bramsche - TSV Wallenhorst 2:4

Im entscheiden letzen Spiel legte der SVT Bramsche durch einen Treffer von Mustafa Aytac in der ersten Spielminute die 1:0-Führung vor. Der TSV Wallenhorst glich nach der Hälfte der Spielzeit durch Artur Edig aus, aber SVT Bramsche gelang im Gegenzug durch yusu Tuna die erneute Führung. In der Schlußphase drehte der TSV Wallenhorst durch einen Doppelpack von Noel Schwegmann und einem Treffer durch Justus Grewe das Spiel zum 4:2-Erfolg und qualifizierte sich gleichzeitig für die Endrunde.

