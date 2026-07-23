Kreisligist präsentiert vier Zugänge und weitere Transfers

– Foto: Christian Schneider

Bei den Vereinen aus Württemberg hat sich einiges getan. Was genau ist das?

Der TSV Merklingen II setzt in der Kreisliga B4 Enz/Murr weiter auf den eigenen Nachwuchs. Mit Pascal Kübler rückt ein weiterer Spieler aus der Jugend in die zweite Mannschaft auf. Der 17-jährige Rechtsfuß ist 1,92 Meter groß und in der Innenverteidigung vorgesehen. Kübler bringt Zweikampfstärke und eine kompromisslose Spielweise in der Defensive mit. Beim TSV Merklingen II soll er nun den nächsten Schritt im Aktivenbereich gehen und sich schrittweise an die Anforderungen im Herrenfußball gewöhnen sowie weitere Erfahrungen sammeln können.

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SGM Senden-Ay

Die SGM Senden-Ay verstärkt ihren Kader für die Kreisliga A3 Donau/Iller mit fünf weiteren Neuzugängen. Für das Mittelfeld kommen Alp Köse von der SGM Aufheim/Holzschwang, der 20-jährige Talha Karadeniz vom RSV Wullenstetten und der 19-jährige Julien-Ramon Meier aus Ochsenhausen. Im Angriff erhält die Mannschaft zusätzliche Optionen durch den 44-jährigen Turgut Karadeniz und den 22-jährigen Jonas Winkler, die beide zuletzt für den RSV Wullenstetten spielten. Damit erweitert die Spielgemeinschaft ihre personellen Möglichkeiten für die kommende Saison und die bevorstehenden sportlichen Aufgaben.

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SV Hegnach

Der SV Hegnach verstärkt seinen Kader für die Frauen-Oberliga Baden-Württemberg mit Marie Leister-Atemborska. Die Spielerin wechselt von den U17-Juniorinnen des FC Esslingen nach Hegnach und ist der erste Neuzugang für die kommende Saison. Der Verein begrüßt Marie Leister-Atemborska im Team und freut sich auf die gemeinsame Spielzeit sowie ihre Entwicklung.

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