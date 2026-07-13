Kreisligist präsentiert sechs Zugänge und Co-Trainer bleibt

– Foto: Jochen Köstle

Der TSV Wäschenbeuren aus der Kreisliga A3 Neckar/Fils begrüßt zur Saison 2026/27 sechs Neuzugänge. Patrick Kreher kommt als erfahrener Defensivspieler mit Stationen beim FC Rechberghausen, VfL Kirchheim und SV Göppingen. Jakob Haisch kehrt aus der A-Jugend des SV Göppingen zu seinen Wurzeln zurück. Noah Krause und Julian Milnikel wechseln aus der A-Jugend des FC Rechberghausen und verstärken die Defensive. Im Torwartteam gibt es mit Daniel Straus vom TB Holzheim und dem reaktivierten David Wahl zwei Rückkehrer. Mehrere ehemalige Jugendspieler tragen damit wieder Grün-Weiß.

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TV Aldingen

Der TV Aldingen aus der Bezirksliga Enz/Murr setzt weiter auf Björn Beck als Co-Trainer der Bezirksligaelf. Beck hatte bereits in der Rückrunde zur Vorbereitung der Mannschaft beigetragen und war Teil der erfolgreichen Vizemeisterschaft. Nun bleibt er auch für die Saison 2026/27 im Trainergespann. Der hauptberufliche Lehrer bringt viel Fußballexpertise mit und war bereits ab 2019 im Aldinger Trainerteam aktiv. Zudem sammelte er als Spieler Oberliga- und Verbandsliga-Erfahrung beim TSV Schwieberdingen und FSV 08 Bietigheim-Bissingen.

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SV Hegnach

Der SV Hegnach aus der Kreisliga B1 Rems/Murr/Hall verstärkt sich zur Saison 2026/27 mit Faris Hodzic. Der Torhüter wechselt vom SV Fellbach nach Hegnach und soll das Torwartteam der Grün-Weißen ergänzen. Mit seiner Verpflichtung erhält der SVH eine weitere Option zwischen den Pfosten. Hodzic wird ab der kommenden Runde das Hegnacher Trikot tragen und soll mit seinen Paraden zur Stabilität der Mannschaft beitragen.

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