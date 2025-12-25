Kreisligist präsentiert neuen Trainer und wichtige Verlängerung

Bei den Vereinen aus Württemberg hat sich einiges getan. Was genau ist das?

Diese Informationen teilt der Verein auf Instagram mit:

Wir freuen uns euch weitere Zusagen für die neue Saison 2026/2027 verkünden zu können ! Maurice Dreher, Dean Boughanmi, Manuel Nothacker und Mikail Dagli bleiben ebenfalls in der kommenden Spielzeit #schalkwiesenkicker. Die Jungs haben dem Verein bereits ihre Zusage gegeben und gehen somit in eine weitere Saison bei unserem TSV. Wir freuen uns sehr, dass ihr auch in der kommenden Saison das Trikot der blaugelben tragen werdet!

Ihr habt auch News oder Besonderheiten? Dann schreibt uns gerne per E-Mail an wuerttemberg@fupa.net oder über Instagram an @fupa_wuerttemberg

SV Rangendingen

Diese Informationen teilt der Verein auf Instagram mit:

Der SV Rangendingen stellt die sportlichen Weichen für die Zukunft und überträgt Alexander Esslinger mit sofortiger Wirkung das Amt des Cheftrainers der Aktiven Mannschaft. Darüber hinaus hat er dem Verein bereits seine Zusage für die Saison 2026/2027 gegeben. Alexander Esslinger hat in den vergangenen sechs Monaten als Co-Trainer beim SV Rangendingen maßgeblich an der sportlichen Entwicklung der Mannschaft mitgewirkt. In dieser Zeit überzeugte er durch seine fachliche Kompetenz, seine klare Ansprache sowie seine enge und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit der Vereinsführung.

Gemeinsam wurden die sportlichen Zielsetzungen und die nächsten Entwicklungsschritte des Teams definiert. Ein besonderer Schwerpunkt seiner Arbeit liegt auf der konsequenten Weiterentwicklung der jungen Mannschaft, in der derzeit elf U23-Spieler eingesetzt werden. Mit seiner Erfahrung und seinem Engagement soll dieser Weg nachhaltig fortgesetzt werden. Alexander Esslinger verfügt über umfassende Erfahrung als Cheftrainer und war zuvor unter anderem bei der SGM Weildorf/Bittelbronn sowie beim SV Eutingen erfolgreich tätig. Der SV Rangendingen wünscht Alexander Esslinger viel Erfolg, eine erfolgreiche Zusammenarbeit und bestes Gelingen bei seinen neuen Aufgaben.

