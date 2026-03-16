Kreisligist präsentiert Landesliga-Spieler als neuen Spielertrainer

– Foto: FC Spraitbach

Der FC Spraitbach stellt die Weichen für die Zukunft und präsentiert eine prominente Lösung für die Trainerbank. Alexander Bechthold wird ab dem Sommer die Nachfolge von Kristof Mattyasovzky antreten und dabei eine Doppelrolle einnehmen. Der Wechsel des erfahrenen Offensivakteurs markiert einen emotionalen Aufbruch für den Verein, der sich nach dem Abstieg in der laufenden Saison der Kreisliga A1 Ostwürttemberg stabilisieren möchte.

Die Nachricht schlägt hohe Welle. Mit Alexander Bechthold gewinnt der FC Spraitbach eine Persönlichkeit, die aktuell noch für den SV Waldhausen in der Landesliga aufläuft. Dass ein Spieler dieser Güteklasse den Weg zum FC Spraitbach findet, sorgt im Umfeld für Begeisterung. Die Verantwortlichen haben es geschafft, einen Akteur zu verpflichten, der nicht nur an der Seitenlinie die Richtung vorgeben, sondern auf dem Platz selbst den Unterschied ausmachen soll. Es ist der Beginn einer neuen Zeitrechnung, die mit großen Hoffnungen verbunden ist.

Die Chemie stimmte vom ersten Moment an

Für Michael Jakob, den Abteilungsleiter des FC Spraitbach, ist die Verpflichtung ein absoluter Glücksfall. Die Gespräche verliefen offenbar so harmonisch, dass schnell klar wurde, wohin die Reise gehen soll. Michael Jakob betont die emotionale und fachliche Komponente dieser Entscheidung: "Wir sind natürlich überglücklich, dass wir Sascha überzeugen konnten, diese Aufgabe zu übernehmen. Bereits beim ersten Gespräch habe ich gemerkt, dass dies passen könnte. Die Ausrichtung des Vereins und auch Saschas Vorstellungen haben sofort harmoniert."

Vertrauen in einen jungen Cheftrainer

Trotz seiner Erfahrung als Spieler auf dem Rasen betritt Alexander Bechthold als Verantwortlicher an der Seitenlinie gewissermaßen Neuland. Der Verein geht diesen Weg jedoch mit vollster Überzeugung und sieht in der Konstellation eine Chance für beide Seiten. "Wir sind überzeugt, dass er als noch junger Trainer in seiner ersten richtigen Position als Cheftrainer bei uns hineinwachsen kann", erklärt Michael Jakob weiter. Es ist das Vertrauen in die Entwicklung eines Fachmanns, der die DNA des Fußballs in der Region verinnerlicht hat.

Sportliche Verstärkung für die Offensive

Neben der taktischen Ausrichtung erhofft sich der Verein einen unmittelbaren Effekt durch die aktive Teilnahme des neuen Trainers am Spielgeschehen. Der FC Spraitbach sichert sich damit eine enorme Qualität im Sturmzentrum, die in der Kreisliga A1 Ostwürttemberg ihresgleichen suchen dürfte. Michael Jakob unterstreicht den sportlichen Wert des Neuzugangs: "Sportlich wird er uns im Angriff mit seiner langjährigen Erfahrung in der Landesliga und Bezirksliga natürlich enorm weiterhelfen."

Die aktuelle Lage in der Kreisliga A1 Ostwürttemberg

Der Blick auf die Tabelle der Saison 2025/2026 zeigt die sportliche Herausforderung, der sich das Team gegenübersteht. Der FC Spraitbach rangiert derzeit nach 18 absolvierten Partien mit 27 Punkten auf dem achten Tabellenplatz. Mit acht Siegen, drei Unentschieden und sieben Niederlagen sowie einem Torverhältnis von 38:31 befindet sich die Mannschaft im gesicherten Mittelfeld, jedoch mit einigem Abstand zur Tabellenspitze, die vom TV Straßdorf mit 37 Punkten angeführt wird. Dicht dahinter folgen die SGM Lautern-Essingen und der TV Herlikofen.

Hoffnungsvoller Blick in die Zukunft

Während der SV Waldhausen, der aktuelle Club von Alexander Bechthold, mit 23 Punkten auf Rang zehn der Tabelle steht, bereitet man sich in Spraitbach bereits intensiv auf die kommende Ära vor. Das Ziel ist klar definiert: Die Verbindung aus Routine auf dem Platz und frischen Impulsen von der Trainerbank soll den FC Spraitbach zurück zu alter Stärke führen. Die Vorfreude auf den Sommer ist bei allen Beteiligten spürbar, wenn der neue Spielertrainer erstmals das Kommando übernimmt.