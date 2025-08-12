Kreisligist präsentiert gleich neun Zugänge und weitere Transfers

Bei den Vereinen aus Württemberg hat sich einiges getan. Was genau ist das?

Das teilt der Verein auf Instagram mit:

Neuzugänge beim TSV Beuren! Wir freuen uns, folgende Spieler neu im Team begrüßen zu dürfen: Asmir Bahovic, Serkan Zengin, Dominique Pellegrino, Dario Beneta, Graziano Pellegrino, Dennis Nägele, Sebastian Isarie, Luca Modris und Emre Terzi. Aus der Jugend stoßen Pascal Schulin und Lukas Nüssle zu den Aktiven! Zudem wird Benedikt Hoffschult (noch Jugendspieler) punktuell unterstützen. Willkommen im Team!

Ihr habt auch News oder Besonderheiten? Dann schreibt uns gerne per E-Mail an wuerttemberg@fupa.net oder über Instagram an @fupa_wuerttemberg

+++

Spvgg Möckmühl (Kreisliga A2 Franken)

Das teilt der Verein auf Instagram mit:

Heute stellen wir euch unseren letzten und gleichzeitig auch 1. internationalen Neuzugang vor. Norbert kommt durch die ungarischen Connections im Verein aus Budapest zur Spvgg. Sein 1. Testspiel bestritt er bereits. Welcome Norbert, we are looking forward to your assists! Lernt Norbert kennen!

+++

Ihr habt auch News oder Besonderheiten? Dann schreibt uns gerne per E-Mail an wuerttemberg@fupa.net oder über Instagram an @fupa_wuerttemberg

+++

TSV Großglattbach (Kreisliga A3 Enz/Murr)

Das teilt der Verein auf Instagram mit:

Wir freuen uns, eine weitere Verstärkung für die kommende Saison vermelden zu können. Colin Pokorny wird ebenfalls Glabbicher! Colin ist Mittelfeldspieler, war zuletzt für den FV Göbrichen aktiv und stößt nach einer kleinen Fußballauszeit jetzt zu uns.

+++

Ihr habt auch News oder Besonderheiten? Dann schreibt uns gerne per E-Mail an wuerttemberg@fupa.net oder über Instagram an @fupa_wuerttemberg

+++