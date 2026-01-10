Kreisligist präsentiert gleich fünf Winterzugänge

Bei den Vereinen aus Württemberg hat sich einiges getan. Was genau ist das?

Er bleibt beim VfL! In der Abwehr sorgt unsere Nr. 3, Max Ellmer weiterhin für Defensivpower, auch in der Saison 2026/27.

Diese Informationen teilt der Verein auf Instagram mit:

Ihr habt auch News oder Besonderheiten? Dann schreibt uns gerne per E-Mail an wuerttemberg@fupa.net oder über Instagram an @fupa_wuerttemberg

SC Altbach

Neuzugänge für die Rückrunde 2025/2026:

Zur Winterpause konnten wir unseren Kader gezielt verstärken und freuen uns, fünf Neuzugänge im blau-weißen Trikot des SC Altbach begrüßen zu dürfen:

Christian Onuchukwu (Torwart)

Chris kehrt vom Bezirksligisten Türkspor Nürtingen zurück nach Altbach. Nach einem halben Jahr Abwesenheit ist er wieder zurück willkommen in Blau & Weiß!

Dion Osmani (Stürmer)

Vom Bezirksligisten TSV Berkheim wechselt Dion zum SCA. Als bereits aktiver C-Jugendtrainer in Altbach verstärkt er nun auch unsere erste Mannschaft auf dem Platz.

Fouad Dagbamba (Flügel)

Fouad kommt von der SPV 05 Nürtingen und wird mit seiner Ballsicherheit und Variabilität unserem Offensivspiel neue Möglichkeiten geben.

Shkelzen Isufi (Verteidigung)

Nach einer Pause schließt sich Shkelzen vom FV Plochingen unserem blau-weißen Kader an und verstärkt die Defensive.

Tobias Heimroth (Verteidigung)

Vom TV Nellingen wechselt Tobias nach Altbach. Mit seiner Erfahrung wird er besonders unsere jungen Spieler unterstützen und Stabilität ins Spiel bringen.

Willkommen beim SC Altbach – gemeinsam in Blau & Weiß in die Rückrunde!

