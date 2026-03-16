Kreisligist präsentiert einen neuen Trainer und Staffeltage

– Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

Bei den Vereinen aus Württemberg hat sich einiges getan. Was genau ist das?

Mittwoch, 29.07.2026, 19:00 Uhr: Bezirksliga - beim SC Urbach

Freitag, 31.07.2026, 18:00 Uhr – 20:00 Uhr: A1, A2, B1-B5 - in der Salier-Schule Waiblingen

Montag, 03.08.2026, 19:00 Uhr, Frauen – im Vereinsheim der SK Fichtenberg

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SV Wendelsheim

Der SV Wendelsheim hat die Trainerfrage für die kommende Saison geklärt. Der Kreisligist aus der Kreisliga A3 Alb verpflichtete Michael Geiger als neuen Cheftrainer.

Der erfahrene Torhüter bringt nicht nur eine lange aktive Laufbahn, sondern auch eine Trainer-B-Lizenz mit. Seine fußballerischen Anfänge machte Geiger bei der SpVgg Bieringen/Schwalldorf/Obernau, ehe er in der C-Jugend zum FC Rottenburg wechselte. Dort stand er zwischen 2011 und 2015 in der Bezirksliga zwischen den Pfosten und sammelte nach einer Meisterschaft auch erste Erfahrungen in der Landesliga.

Seit 2015 ist Geiger für den SV Nehren aktiv und kommt insgesamt auf mehr als 300 Spiele im Aktivenbereich.

Beim SV Wendelsheim wird er künftig gemeinsam mit Kai Belser das Trainerduo bilden. Unterstützt werden beide von Patrick Francisco, der als spielender Co-Trainer Teil des Trainerteams sein wird.

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