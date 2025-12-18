Kreisligist präsentiert einen neuen Trainer und ein Rückkehrer

Trainerübernahme bei der Spvgg Weil der Stadt - Die Spvgg Weil der Stadt stellt die Weichen für die Rückrunde: Roland Haizmann übernimmt ab sofort das Traineramt der 1. Mannschaft. Roland ist im Verein kein Unbekannter. Er ist zur Saison 2023/24 als Spieler vom TSV Aidlingen zur Spvgg Weil der Stadt gewechselt und ist seit Sommer als Co-Trainer Teil des Trainerteams. Damit kennt er die Mannschaft, die Strukturen und das Vereinsumfeld sehr genau.

In seiner aktiven Laufbahn sammelte Roland umfassende sportliche Erfahrung in der

Bezirksliga (u. a. TSV Aidlingen, VfL Herrenberg) sowie in der Landesliga (Spvgg Holzgerlingen). Unterstützt wird Roland bis Saisonende interimsmäßig von Robert „Schrotti“ Mlikota, der gemeinsam mit ihm die Mannschaft durch die Rückrunde führen wird. Der Verein ist überzeugt, mit dieser Lösung die positive Entwicklung der Mannschaft konsequent fortzusetzen und die Voraussetzungen für einen nachhaltigen sportlichen Erfolg zu schaffen. Wir wünschen Roland und dem gesamten Team viel Erfolg für die kommenden Aufgaben.

Türkspor Heidenheim

Diese Informationen teilt der Verein auf Instagram mit:

Wir verkünden dass Hikmetcan Türkmen wieder den Weg zurück zu Türkspor Heidenheim gefunden hat. Nach seiner Zeit bei AC Milan kehrt er nun zurück. Seine Rückkehr bedeutet für uns nicht nur sportliche Qualität, sondern auch Herz, Leidenschaft und Identifikation mit dem Verein. Hikmetcan weiß, was es heißt, das Trikot von Türkspor Heidenheim zu tragen, und genau diese Mentalität macht ihn so wertvoll für unser Team. Wir freuen uns riesig, ihn wieder bei uns begrüßen zu dürfen und gemeinsam neue Kapitel zu schreiben. Willkommen zurück zu Hause, Hikmetcan!

