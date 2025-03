Kreisligist nach dritter Absage disqualifiziert und Verlegungen

In der Kreisliga B4 konnte der TSV Miedelsbach II zum dritten Male nicht antreten. Sportgerichtsurteil: Der TSV Miedelsbach II wurde somit aus dem Spielbetrieb in dieser Spielzeit rausgenommen – die bisherigen Spiele wurde als Testspiele gewertet, die restlichen Spiele der Mannschaft wurden abgesagt. Die Tabelle in der B4 wurde bereinigt.

Änderungen: TSV Nellmersbach – FC Matzenbach – neuer Spielbeginn am 16.03.2025: 15:30 Uhr

Neuansetzung: TURA Untermünkheim – SG Schorndorf: Mittwoch, 07.05.2025, 20:00 Uhr

Heimspieltausch: FC Welzheim II – SG Weinstadt II, findet am 06.05.2025 um 12:45 Uhr in Weinstadt statt (Vorspiel war am 20.11.2024 in Welzheim)

In der Bezirksliga gab es folgende Änderungen, bzw. Neuansetzung:

