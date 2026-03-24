Kreisligist nach dritter Absage disqualifiziert und Verlängerungen

– Foto: M. Rube

Bei den Vereinen aus Württemberg hat sich einiges getan. Was genau ist das?

Dies war bereits der dritte Nichtantritt – der TSV Schlechtbach II wurde daher vom laufenden Wettbewerb ausgeschlossen.

Der TSV Schlechtbach II in der B4 konnte am vergangenen Wochenende aufgrund Spielermangels nicht antreten.

Die bisherigen Spiele werden als Testspiele gewertet, die weiteren Begegnungen entfallen.

Die Tabelle wurde bereits bereinigt.

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SG Reutlingen II

Die SG Reutlingen II setzt bei ihrer Kaderplanung konsequent auf Kontinuität und eigene Talente. Der Kreisligist aus der Kreisliga B3 Alb hat gleich mehrere Spieler langfristig an sich gebunden und stärkt damit sowohl sportlich als auch menschlich das Fundament der Mannschaft.

Mit Sait Yilmaz bleibt ein vielseitiger Allrounder Teil des Teams. Der ehemalige U19-Spieler hat den Sprung in den Aktivenbereich geschafft und überzeugt durch Einsatzbereitschaft sowie Flexibilität. Auch Eren Yekenkurul verlängerte seinen Vertrag. Der Defensivspieler bringt Zweikampfstärke, Verlässlichkeit und eine vorbildliche Einstellung mit und ist variabel einsetzbar.

In der Offensive setzt die SG weiterhin auf Momen Baker. Der flexibel einsetzbare Angreifer bringt Erfahrung mit und arbeitet aktuell intensiv an seiner Entwicklung. Auch Omar Al Houlani bleibt dem Verein erhalten. Nach seiner Rückkehr gilt er als wichtiger Baustein mit großem Potenzial auf der linken Seite.

Mit Dario Ristori bleibt zudem ein kompromissloser Defensivspieler an Bord, der sowohl auf als auch neben dem Platz Verantwortung übernimmt.

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