Kreisligist mit Zugang und einige weitere Verlängerungen

– Foto: Jonas Baier

Der TSV Eningen/u.A. setzt in der Kreisliga A2 Alb auf Kontinuität im Tor. Während die laufende Saison noch um Punkte geführt wird, steht die Besetzung zwischen den Pfosten für 2026/27 bereits fest. Max Sikorski, Armin Orman und Sven Böhringer bleiben dem Verein erhalten. Damit hat Eningen auf einer zentralen Position früh Planungssicherheit und vertraut weiter auf ein Torhütertrio, das Stabilität geben und möglichst oft die Null halten soll.

Ihr habt auch News oder Besonderheiten? Dann schreibt uns gerne per E-Mail an wuerttemberg@fupa.net oder über Instagram an @fupa_wuerttemberg

+++

1. FC Eislingen

Der 1. FC Eislingen hält in der Landesliga Württemberg, Staffel 2, weitere wichtige Säulen. Marci bleibt als kreativer Offensivspieler mit starkem linken Fuß und besonderer Technik erhalten. Trainer Tim Schöller hebt auch seine Mentalität und seinen Entwicklungswillen hervor. Isko verlängert ebenfalls und gibt der Defensive als zuverlässiger Allrounder mit Fleiß, Disziplin und körperlicher Präsenz Stabilität. Dazu geht Abwehrchef Marvin in seine dritte Saison beim FCE. Mit Erfahrung und Führungsstärke bleibt er zentraler Faktor auf und neben dem Platz.

+++

Ihr habt auch News oder Besonderheiten? Dann schreibt uns gerne per E-Mail an wuerttemberg@fupa.net oder über Instagram an @fupa_wuerttemberg

+++

SC Uhingen

Der SC Uhingen verstärkt sich für die Saison 2026/27 in der Kreisliga A2 Alb mit Serhat Çakmak. Der Offensivspieler kommt vom Göppinger SV II und bringt Erfahrung, Technik und Agilität mit. Mit seiner beweglichen Spielweise, gutem Spielverständnis und Torhunger soll er dem Angriff zusätzliche Qualität verleihen. Zugleich sieht der Verein in ihm einen Spieler, der jüngeren Mannschaftskollegen Orientierung geben kann. Uhingen gewinnt damit ein weiteres Puzzlestück für mehr Breite, Reife und offensive Durchschlagskraft.

+++

Ihr habt auch News oder Besonderheiten? Dann schreibt uns gerne per E-Mail an wuerttemberg@fupa.net oder über Instagram an @fupa_wuerttemberg

+++