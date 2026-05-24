Kreisligist mit weiterem Zugang, Stürmer bleibt beim Landesligisten

– Foto: Carsten Trebuth

Der SV Degerschlacht hält in der Kreisliga A2 Alb weitere wichtige Kräfte zusammen. Finn Geisel bleibt als junger, mutiger Offensiv-Allrounder. Sean Bakar will nach Verletzungspech wieder voll angreifen und bringt Tempo über die Außenbahn. Tim Lichtenberger entwickelt sich mit Torgefahr und Präsenz zum Unterschiedsspieler. Gia Kalandze, im Winter gekommen, hat sich mit Verlässlichkeit integriert. Philipe Durel Menye Me Alo’O steht für Technik und Zweikampfhärte, Anthony Koch für Übersicht und einen starken linken Fuß. Degerschlacht setzt damit auf Breite, Qualität und Kontinuität.

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1. FC Eislingen

Der 1. FC Eislingen hält als Spitzenteam der Landesliga Württemberg, Staffel 2, eine weitere Offensivoption. Karlo, erst vor dieser Saison gekommen, hat seine Zusage für 2026/27 gegeben. Die Nummer 31 ist im Angriff flexibel einsetzbar und bringt Abschlussstärke mit. Trainer Tim Schöller hebt besonders seine außergewöhnlichen Fähigkeiten, seine Ruhe und seine Übersicht in hektischen Spielsituationen hervor. Für Eislingen ist seine Verlängerung ein weiterer Baustein, um die Qualität im Offensivspiel hochzuhalten.

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VfR Birkmannsweiler

Der VfR Birkmannsweiler verstärkt sich in der Kreisliga A1 Rems/Murr/Hall mit Marco Hieber. Der 29-jährige Innenverteidiger wechselt vom SV Breuningsweiler ins Tal an den Buchenbach und ist der dritte Transfer für die Saison 2026/27. Mit Hieber bekommt der VfR einen erfahrenen Defensivspieler, der der Mannschaft zusätzliche Stabilität geben soll. Seine Verpflichtung zeigt, dass Birkmannsweiler früh an den Grundlagen für die neue Runde arbeitet und den Kader gezielt weiter formt.

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